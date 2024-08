Wymowny gest księżnej Kate. Meghan Markle upokorzona przez rodzinę królewską

Ten gest księżnej Kate i reszty rodziny królewskiej mówi wszystko! Chodzi o Meghan Markle. Może czuć się upokorzona

Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej z królem Karolem III, księciem Williamem i księżną Kate na czele wykonali pewien gest, który na pewno nie spodoba się Meghan Markle i księciu Harry'emu. To, co zrobili, jasno świadczy o tym, że książęca para została wykluczona z życia rodzinnego i jest to dla nich nie lada upokorzenie. Co się stało? Jak zauważają brytyjskie media, już drugi rok z rzędu na oficjalnych kontach rodziny królewskiej w mediach społecznościowych, w tym tych należących do Pałacu Buckingham oraz Pałacu Kensington, a więc księżnej Kate i księcia Williama, nie pojawiły się życzenia urodzinowe dla Meghan Markle. Tymczasem Meghan 4 sierpnia skończyła 43 lata. To jej pierwsze urodziny od czasu, gdy Karol został królem po śmierci królowej Elżbiety we wrześniu 2022 roku.

Jeszcze w 2021 i 2022 roku William i Kate publicznie składali życzenia urodzinowe żonie księcia Harry'ego

Sussexowie zrezygnowali ze swoich ról pracujących członków rodziny królewskiej w styczniu 2020 roku, przeprowadzili się do Kanady, a potem do Stanów Zjednoczonych. Mimo to jeszcze w 2021 i 2022 roku William i Kate publicznie składali życzenia urodzinowe żonie księcia Harry'ego. „Życzymy wszystkiego najlepszego księżnej Sussex!” - pisali w 2022 roku. Karol, wówczas książę Walii, i Camilla, wówczas księżna Kornwalii napisali wtedy: „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin księżnej Sussex!”. Teraz na profilach royalsów próżno szukać jakiejkolwiek wzmianki o wielkim dniu Meghan...

Meghan Markle is snubbed by The Firm again as the Royal Family fails to publicly wish her a happy birthday https://t.co/eeFWXhG7kF pic.twitter.com/HcEsWiM41n— Daily Mail Online (@MailOnline) August 5, 2024

