Zostawiła córkę samą w domu i poszła do pubu. Dziewczynka konała w męczarniach

W Szkocji toczy się proces 49-letniej kobiety oskarżonej o spowodowanie śmierci swojej 13-letniej córki. Dziecko zmarło w 2018 roku, dwa lata później jego matka została skazana na trzy lata więzienia za umyślne zaniedbanie i złe traktowanie córki, jednak proces wznowiono ze względu na to, że - jak mówi Lord Advocate Dorothy Bain - "okoliczności śmierci dziecka budzą poważne zaniepokojenie społeczne". Możliwe, że Sharon Goldie usłyszy wyrok za zabójstwo córki. Przebieg dramatycznych wydarzeń przypomina "Daily Star". Zgodnie z tym, co ustaliło dochodzenie, Sharon zignorowała zły stan 13-latki. Dziewczynka uskarżała się na bóle brzucha i podwyższoną temperaturę. Matka podała małej leki przeciwbólowe, zostawiła ją na kanapie zwiniętą w kłębek i wyszła do pobliskiego baru na drinka.

Dramat w Szkocji Zostawiła córkę na pastwę losu. Dziecko zmarło

Po kilku godzinach Goldie wróciła do domu razem z przyjacielem, nie od razu jednak weszli do środka. Przez jakiś czas siedzieli jeszcze przed domem i pili. Gdy w końcu matka zajrzała do Robyn, zobaczyła, że dziecko nie oddycha i jest sine. 13-latka nie żyła. Kobieta tłumaczyła później, że była pewna, że córka ma grypę żołądkową i że "wyolbrzymia". "Myślałam, że czuje się dobrze i nie musi jechać do szpitala. Powiedziałam jej, że tylko osoby z zawałem serca potrzebują karetki i nie sądziłam, że to szpitalny przypadek. Myślałam, że to grypa żołądkowa i że paracetamol i ibuprofen to to, co lekarz by jej przepisał" - mówiła we wstrząsających zeznaniach. Cytuje ją "Mirror".

Szkocja. Matka przyznała się do szokujących rzeczy

W toku śledztwa wyszło na jaw, że Robyn dostała zapalenia otrzewnej, "co doprowadziło do śmiertelnego perforowanego wrzodu dwunastnicy". W 2020 roku, gdy zapadał wyrok w jej sprawie, Goldie odpowiadała między innymi za niezapewnianie Robyn wystarczającej ilości jedzenia, ubrań ani ogrzewania, znęcania się nad nią fizycznie oraz pozwalania jej na palenie marihuany i spożywanie alkoholu. "Przyznała się również do narażania jej na niehigieniczne warunki życia (dziewczynka zaraziła się pchłami)". Teraz Goldie może odpowiedzieć bezpośrednio za umyślne doprowadzenie do śmierci dziecka.

Sharon Goldie, 49, believed her daughter Robyn, 13, was suffering from a 'stomach bug' and refused to let her go to hospital. She left her at home and later returned to find her unresponsive https://t.co/gCeVcMiJvE— The Chronicle (@ChronicleLive) September 12, 2024