i Autor: PAP (2)

RELACJA na żywo

Ostatni tydzień do II tury wyborów prezydenckich. Duda: Karol Nawrocki jest moim kandydatem

Już za kilka dni ostateczne starcie wyborcze, czyli druga tura wyborów prezydenckich! W niedzielę 1 czerwca Polacy ruszą do urn, by zdecydować, czy kolejnym prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski (KO) czy Karol Nawrocki (popierany przez PiS). Co szykują kandydaci na ostatniej prostej? Bądźcie z nami, a z pewnością się dowiecie. Zapraszamy do śledzenia relacji z ostatnich kampanijnych dni.