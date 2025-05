Końcówka kampanii pod napięciem. Ostre starcia, nowe afery, ostatnie słowa

Trzaskowski uderza w Nawrockiego: „PiS jest mentalnie na Wschodzie”

Rafał Trzaskowski odpowiedział na wiecowe wsparcie Karola Nawrockiego przez rumuńskiego polityka skrajnej prawicy. Kandydat KO nie przebierał w słowach:

— Ja nie potrzebuję żadnych polityków na moich wiecach, bo odpowiedzialność jest w stu procentach moja. PiS jest mentalnie na Wschodzie — stwierdził.

Trzaskowski ostro ocenił europejskie sojusze partii rządzącej:

— Oni wspierają tych polityków, którzy chcą Europę rozmontować, bo źle się w niej czują. A my mamy relacje z tymi państwami, które chcą silnej Europy – i to my ją chcemy wzmacniać tam, gdzie trzeba: w granicach, w przemyśle zbrojeniowym, w bezpieczeństwie.