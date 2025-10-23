Udar u dziecka. Dla Natalii to była lekcja bezwarunkowej miłości

Niespodziewany cios

Syn Natalii, w wieku 3 lat i 8 miesięcy, nagle przewrócił się na placu zabaw i nie mógł wstać. Jako lekarka, Natalia od razu zareagowała, ale w pierwszej chwili nie pomyślała o udarze. Po szybkim transporcie do szpitala i serii badań diagnoza była szokująca: rozległy udar niedokrwienny mózgu. "Byłam zaskoczona, bo coś takiego nie przeszło mi przez myśl" – wspomina Natalia.

Walka o powrót do zdrowia

Rozpoczęła się dramatyczna walka o zdrowie synka. Leczenie fibrynolityczne, rehabilitacja, intensywna praca z dzieckiem. Natalia, choć jest lekarzem, musiała zmierzyć się z rolą matki, która patrzy na cierpienie swojego dziecka. "Jego buzia nie była normalnego wyglądu. Niedowład prawostronny, porażenie nerwu twarzowego, afazja… To był bardzo niepokojący widok" – mówi.

Siła miłości i akceptacji

Mimo trudności Natalia zachowała trzeźwość umysłu. Dzięki intensywnej rehabilitacji syn zaczął wracać do zdrowia. Choć nie wszystko udało się odzyskać, Natalia nauczyła się akceptować sytuację i doceniać to, co najważniejsze.

"Zrozumiałam, że dla mnie ważne jest to, że mój syn jest po prostu ze mną, że żyje. Liczy się to, że się uśmiecha. Kocha się po prostu, a nie za coś" – wyznaje.

Lekcja dla innych rodziców

Historia Natalii to również cenna lekcja dla innych rodziców. W przypadku nagłych, niepokojących objawów u dziecka, nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy. Szybka reakcja i diagnoza mogą uratować życie i zminimalizować skutki udaru.

Objawy udaru u dzieci to m.in. obniżona siła mięśniowa po jednej stronie ciała, potykanie się, powłóczenie nogą, opadanie kącika ust, problemy z mówieniem i zaburzenia świadomości.

Pamiętajmy, że udar u dziecka to nie wyrok. Dzięki odpowiedniemu leczeniu i rehabilitacji dzieci mogą odzyskać sprawność i cieszyć się pełnią życia. Historia Natalii to dowód na to, że siła miłości i wiara w możliwości dziecka mogą zdziałać cuda.

