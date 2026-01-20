Zdrowie w smartfonie, czyli dlaczego warto korzystać z mojeIKP

2026-01-20

Aplikacja mojeIKP jest jeszcze prostsza w obsłudze niż konto IKP. Aplikację pobierasz na swój smartfon, tożsamość – podobnie jak do IKP – potwierdzasz przez bankowość elektroniczną i zyskujesz mnóstwo bardzo przydatnych usług. W dodatku masz swoje konto zawsze pod ręką, bo przecież telefon masz zawsze przy sobie. Zobacz, co zyskujesz.

Autor: Zamrznuti Tonovi/ Shutterstock

Drugie logowanie jest już bardzo proste – ustalasz czterocyfrowy PIN, dzięki któremu potwierdzasz swoją tożsamość lub robisz to odciskiem palca, jeśli twój smartfon pozwala na biometryczne potwierdzenie tożsamości, a ty z niego korzystasz.

Co daje ci mojeIKP?

  • łatwe odbieranie recept i skierowań oraz dostęp do nich na twoim telefonie

Możesz wszystko to samo, co dzięki kontu IKP. Poza tym, dzięki aplikacji, nie musisz podawać w aptece ani numeru recepty, ani numeru pesel. Pokazujesz się tylko QR kod, farmaceuta go skanuje i wydaje lek,

  • odbieranie powiadomień o wystawionych e-receptach i e-skierowaniach, wysyłanych bezpośrednio na telefon. Dotyczy to także e-recept i e-skierowań wystawionych twoim dzieciom oraz osobie, która upoważniła cię do swojego IKP,
  • dostęp do historii zdarzeń medycznych (udzielonych świadczeń). Dotyczy to także leczenia twoich dzieci oraz osoby, która upoważniła cię do swojego IKP,
  • sprawdzanie ulotki i dawkowania przepisanego leku, także za pomocą skanera leków,
  • sprawdzenie daty ważności leku poprzez skanowanie kodu QR,
  • ustawienie przypomnienia o lekach, które zażywasz, także za pomocą skanera leków,
  • zamawianie e-recept na leki, które stale bierzesz (o ile twoja przychodnia świadczy tę usługę),
  • sprawdzenie danych kontaktowych twojego lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ,
  • sprawdzenie czy twoje ubezpieczenie w NFZ jest aktualne (ważne m.in. dla przedsiębiorców),
  • sprawdzenie twojego planu indywidualnej opieki medycznej wraz z harmonogramem,
  • sprawdzenie twoich e-zleceń na wyroby medyczne,
  • wypełnienie ankiety oceny zdarzenia medycznego,
  • szybkie umówienie terminu szczepienia przeciw COVID-19,
  • szybkie umówienie się na mammografię, cytologię lub pierwszą wizytę u kardiologa przez centralną e-rejestrację,
  • umówienie dziecka w wieku 9-13 lat na szczepienie przeciw HPV,
  • zamawianie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ (odbieranego w telefonie),
  • instrukcję udzielania pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku,
  • wypełnienie ankiety bezpłatnego programu profilaktycznego Moje Zdrowie,
  • wypełnienie ankiety 10 dla Serca,
  • dostęp do portalu Diety NFZ,
  • uruchomienie krokomierza,
  • korzystanie z licznika wody,
  • zrealizowanie planu bezpiecznych treningów „8 tygodni do zdrowia” oraz wykonanie poprzedzającego je testu wydolności,
  • dostęp do programu „8 tygodni do zdrowia po COVID-19”,
  • udostępnienie drugiemu rodzicowi konta dziecka,
  • udostępnianie twoich danych medycznych nie tylko bliskim osobom, ale i pracownikom medycznym, farmaceutom, placówkom medycznym.
