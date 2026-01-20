Zdrowie w smartfonie, czyli dlaczego warto korzystać z mojeIKP

Drugie logowanie jest już bardzo proste – ustalasz czterocyfrowy PIN, dzięki któremu potwierdzasz swoją tożsamość lub robisz to odciskiem palca, jeśli twój smartfon pozwala na biometryczne potwierdzenie tożsamości, a ty z niego korzystasz.
Co daje ci mojeIKP?
- łatwe odbieranie recept i skierowań oraz dostęp do nich na twoim telefonie
Możesz wszystko to samo, co dzięki kontu IKP. Poza tym, dzięki aplikacji, nie musisz podawać w aptece ani numeru recepty, ani numeru pesel. Pokazujesz się tylko QR kod, farmaceuta go skanuje i wydaje lek,
- odbieranie powiadomień o wystawionych e-receptach i e-skierowaniach, wysyłanych bezpośrednio na telefon. Dotyczy to także e-recept i e-skierowań wystawionych twoim dzieciom oraz osobie, która upoważniła cię do swojego IKP,
- dostęp do historii zdarzeń medycznych (udzielonych świadczeń). Dotyczy to także leczenia twoich dzieci oraz osoby, która upoważniła cię do swojego IKP,
- sprawdzanie ulotki i dawkowania przepisanego leku, także za pomocą skanera leków,
- sprawdzenie daty ważności leku poprzez skanowanie kodu QR,
- ustawienie przypomnienia o lekach, które zażywasz, także za pomocą skanera leków,
- zamawianie e-recept na leki, które stale bierzesz (o ile twoja przychodnia świadczy tę usługę),
- sprawdzenie danych kontaktowych twojego lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ,
- sprawdzenie czy twoje ubezpieczenie w NFZ jest aktualne (ważne m.in. dla przedsiębiorców),
- sprawdzenie twojego planu indywidualnej opieki medycznej wraz z harmonogramem,
- sprawdzenie twoich e-zleceń na wyroby medyczne,
- wypełnienie ankiety oceny zdarzenia medycznego,
- szybkie umówienie terminu szczepienia przeciw COVID-19,
- szybkie umówienie się na mammografię, cytologię lub pierwszą wizytę u kardiologa przez centralną e-rejestrację,
- umówienie dziecka w wieku 9-13 lat na szczepienie przeciw HPV,
- zamawianie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ (odbieranego w telefonie),
- instrukcję udzielania pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku,
- wypełnienie ankiety bezpłatnego programu profilaktycznego Moje Zdrowie,
- wypełnienie ankiety 10 dla Serca,
- dostęp do portalu Diety NFZ,
- uruchomienie krokomierza,
- korzystanie z licznika wody,
- zrealizowanie planu bezpiecznych treningów „8 tygodni do zdrowia” oraz wykonanie poprzedzającego je testu wydolności,
- dostęp do programu „8 tygodni do zdrowia po COVID-19”,
- udostępnienie drugiemu rodzicowi konta dziecka,
- udostępnianie twoich danych medycznych nie tylko bliskim osobom, ale i pracownikom medycznym, farmaceutom, placówkom medycznym.