Korzystasz ze swojego IKP? Naprawdę warto!

Dagmara Kijanowska
2026-01-20 15:06

IKP to Internetowe Konto Pacjenta. Nie trzeba go zakładać, każdy je po prostu ma. Warto zacząć korzystać, bo IKP bardzo ułatwia życie. Można to robić przez komputer i przez smartfon. Wersja na telefon nazywa się mojeIKP. Trudne? Nic podobnego! Jeśli płacisz rachunki przez internet, poradzisz sobie na pewno. Poza tym na pewno ktoś z rodziny (choćby wnuki, bo przecież internet to ich żywioł) lub znajomych może ci pomóc przy pierwszym logowaniu czy instalowaniu aplikacji. Co ci da IKP i mojeIKP?

IKP

i

Autor: Thanakorn.p/ Shutterstock

Polska dobrze wykorzystała pieniądze z funduszy europejskich. Zbudowana została infrastruktura, dzięki której można przenieść rozmaite usługi do internetu. Nie inaczej jest ze zdrowiem – zbudowany został system, z którego korzystają lekarze, pielęgniarki, farmaceuci itp. oraz oczywiście pacjenci.

Już z tego korzystasz!

Na pewno zauważyłeś, jak wiele spraw załatwia ci się prościej niż kiedyś. Dzieje się tak dzięki cyfryzacji, czyli przenoszeniu usług do internetu. Na przykład:

  • odbierasz receptę SMS-em, jeśli przychodnia zna twój numer telefonu, oraz w formie wydruku papierowego,
  • szybsza droga załatwiania wyjazdu do sanatorium dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów – nie musisz jeździć do oddziału NFZ i stać w długiej kolejce do okienka,
  • wspólna, ogólnopolska baza wolnych terminów na mammografię, cytologię, pierwszą wizytę u kardiologa,
  • dostęp lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do twojej historii leczenia i dokumentów medycznych,
  • szybsze załatwianie wielu spraw i likwidowanie wielu wcześniejszych uciążliwych obowiązków, np. skierowanie do lekarza można zarejestrować wyłącznie przez telefon, nie ma obowiązku dostarczania do przychodni papierowego skierowania, a jak lekarz rodzinny wyśle cię na badania, to widzi ich wyniki w komputerze, nie musisz mu ich przynosić.

Korzystanie z IKP oraz aplikacji mojeIKP ułatwia życie jeszcze bardziej i pozwala na załatwienie bardzo wielu spraw nawet bez wychodzenia z domu.

Co ci daje IKP?

e-recepty

Możesz udostępnić lekarzowi informację, jakie leki brałeś (od 2018 r.) i w jakiej dawce. Możesz to zrobić nawet wtedy, gdy korzystasz z teleporady i lekarz pracuje wiele kilometrów od ciebie. Jeśli masz receptę długoterminową, sprawdzisz czy już wykupiłeś z niej wszystkie leki i ile opakowań jeszcze zostało. Sprawdzisz również, jaką dawkę powinieneś przyjmować. A ta informacja często się przydaje, bo łatwo się pogubić, gdy bierzesz kilka leków. Możesz w końcu upoważnić bliską osobę, sąsiadkę, opiekunkę do odbioru twoich recept. Dużo przydatnych możliwości, prawda?

e-skierowania na badanie, szczepienie czy wizytę u specjalisty

Nie musisz jeździć do przychodni specjalistycznej, by zapisać się na wizytę, ani stać w kolejce do okienka. Przez telefon podajesz numer skierowania i zostajesz zapisany. Co za oszczędność czasu!

  • masz wgląd w historię twoich wizyt u lekarza w ramach NFZ,
  • informację o zaplanowanych wizytach u lekarza w ramach NFZ,
  • jeśli pracujesz, masz tu informację o swoich zwolnieniach lekarskich (e-zwolnienie),
  • e-zlecenia na wyroby medyczne (okulary, kule, aparaty słuchowe, pampersy itp.) z rozliczeniem,
  • elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) np. wyniki i opisy badań, diagnozy lekarzy, wypis ze szpitala, dokumenty z SOR,
  • indywidualny plan opieki medycznej (IPOM) wraz z harmonogramem leczenia,
  • za pośrednictwem IKP oraz aplikacji mojeIKP możesz sam się umówić na wizytę do kardiologa lub na badania profilaktyczne (mammografia, cytologia) przez centralną e-rejestrację, system przypomni ci o wizycie!
  • informację o lekach (możesz sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce).

Jak zacząć korzystać z IKP?

Załóż profil zaufany

Możesz to zrobić przez internet, przy wykorzystaniu swojej bankowości elektronicznej albo w urzędzie, np. w urzędzie skarbowym, oddziale NFZ lub ZUS. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.gov.pl.

Zaloguj się na IKP

1. Wejdź na stronę internetową pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Zobaczysz tu wielki napis „Internetowe Konto Pacjenta” i pomarańczowy prostokąt z hasłem „Zaloguj się”.

2. wybierz jeden z 4 sposobów logowania się:

  • poprzez profil zaufany — po lewej znajdziesz pole do logowania za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła i kodu wysłanego na telefon. Jeżeli profil zaufany zakładałeś/aś poprzez bankowość elektroniczną, to na IKP logujesz się poprzez stronę swojego banku. Na ekranie zobaczysz logotypy banków. Wybierz swój i zaloguj się jak na konto bankowe,
  • przez internetowe konto w banku, które na to pozwala — taką możliwość oferują banki Pekao SA i PKO BP (dla kont internetowych iPKO lub Inteligo), BOŚ, BNP Paribas, VeloBank, Crédit Agricole, Bank Millennium, mBank, Alior Bank, Santander Bank, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ING Bank Śląski, Kasa Stefczyka lub bank spółdzielczy z Grupy BPS. Po wejściu na stronę logowania kliknij na widoczną na dole strony nazwę swojego banku/konta i zaloguj się jak na konto. Przy logowaniu musisz potwierdzić, że twoje dane (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu itp.) są poprawne – robisz to tak samo, jak potwierdzasz transakcje, czyli podajesz kod z karty kodów lub z SMS-a.
  • poprzez e-dowód — elektroniczny dowód osobisty. Potrzebujesz do tego płatnego czytnika. Jeśli masz e-dowód, to na pewno nie potrzebujesz tego poradnika.
  • przez aplikację mObywatel.

Skomplikowane? Nie! Tylko tak brzmi

Jeśli to, co napisaliśmy, wydaje ci się zbyt trudne, zajrzyj na stronę pacjent.gov.pl i pobierz bezpłatny przewodnik, jak się zalogować. Choć brzmi to bardzo skomplikowanie, jest naprawdę bardzo proste! System sam cię poprowadzi przez całą procedurę.

