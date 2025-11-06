Poparzony 2-latek walczy o życie w szpitalu. Nowe ustalenia policji

Sebastian Chrostowski
Radio Eska
2025-11-06 11:28

Nieszczęśliwy wypadek czy celowe działanie? Zielonogórska policja ustala, co mogło doprowadzić do dramatu, jaki przeżył 2-letni chłopiec w Sulechowie. Dziecko zostało poparzone, trafiło do szpitala. Chłopczyk jest w stanie śpiączki farmakologicznej.

Poparzony 2-latek walczy o życie w szpitalu. Nowe ustalenia policji

Autor: Fotodax/ Shutterstock
2-letni chłopiec poparzony. Policja ustala, co stało się w Sulechowie. Czy to nieszczęśliwy wypadek?

Wracamy do tematu 2-letniego chłopca, który z poważnymi oparzeniami trafił do szpitala w Zielonej Górze. Policjanci ustalili, że najprawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku. Dziecko miało na siebie wylać gorącą herbatę. Do wypadku doszło w Sulechowie.

Policjanci na miejscu zdarzenia wykonali oględziny i obecnie prowadzą czynności, które mają wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. Z ustaleń policjantów wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek.

- mówi w rozmowie z Radiem Eska podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Stan zdrowia poparzonego 2-latka: Lekarze walczą o życie

Poszkodowany 2-latek jest w szpitalu. - Dziecko przebywa w tej chwili w naszym szpitalu na oddziale intensywnej terapii dla dzieci. Jest utrzymywane w stanie śpiączki farmakologicznej, zaintubowane. Wdrożone zostały działania głównie przeciwbólowe – mówiła w środę (5 listopada) dziennikarzom Radia Eska Sylwia Malcher – Nowak, rzeczniczka zielonogórskiego szpitala. Stan chłopca jest ciężki, ale stabilny.

