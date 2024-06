Trzy kobiety zginęły w strasznym wypadku. Sandra osierociła czwórkę dzieci. "To dramat nie do opisania"

Tragedia w Kargowej. Jest decyzja Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie nadzoruje śledztwo dotyczące strasznego wypadku, do którego doszło w minioną sobotę (1 czerwca) późnym wieczorem w Kargowej. Kierujący fiatem 22-letni Jakub G. śmiertelnie potrącił trzy kobiety z jednej rodziny - babcię, mamę i wnuczkę. Dwie z nich, 72-latka i 28-latka zginęły na miejscu, 46-latka zmarła w szpitalu.

- Na miejscu wypadku prokurator przeprowadził oględziny zwłok, natomiast funkcjonariusze policji dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Ponadto kierowcę pojazdu 22-letniego mężczyznę poddano badaniu alkomatem, które wykazało, że w chwili zdarzenia podejrzany był trzeźwy, jednocześnie pobrano od niego próbkę krwi do badań toksykologicznych – powiedziała prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury okręgowej.

Przesłuchano już świadków, wykonano czynności z udziałem biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków. - Z uwagi na poczynione ustalenia zatrzymanemu ogłoszono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w związku z naruszeniem zasad ruchu drogowego – przyznała prokurator Antonowicz.

Odbyły się już sekcje zwłok kobiet. Prokuratura powoła również biegłego, w celu ustalenia dokładnego przebiegu potrącenia. - Z uwagi na grożącą surową karę, a także obawę matactwa, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego – powiedziała prokurator Antonowicz.

Sąd Rejonowy w Świebodzinie na posiedzeniu we wtorek, 4 czerwca, nie aresztował 22-letniego mężczyzny. - Najprawdopodobniej prokurator wystąpi z zażaleniem na taką decyzję sądu – powiedziała prokurator Antonowicz.

Młodemu kierowcy grozi do 8 lat więzienia.

Wzruszające słowa matki Jakuba G.

Mieszkańcy Kargowej wciąż są w szoku po tragedii, która wydarzyła się w czasie sobotniego festynu. Przypomnijmy, że najmłodsza z ofiar, 28-letnia Sandra, osierociła czwórkę dzieci, a z których najmłodsze ma zaledwie 2 lata.

Portal fakt.pl, rozmawiał z matką Jakub G. - To jest tak straszna tragedia, że nie możemy dojść do siebie. Ja znam tamtą rodzinę, jestem zdruzgotana, przeżywam to razem z nimi – przyznała kobieta dodając: - Bardzo przepraszam rodziny zabitych, strasznie im współczuję, ale jesteśmy też przerażeni, bo boimy się o naszego syna, nawet nie wiem, jak on sobie radzi, bo nie mamy z nim kontaktu, a policja nic nam nie mówi.