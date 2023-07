Pędził hulajnogą elektryczną, pod jego koła wpadł piesek. Maluch nie żyje, mężczyzną zajęła się policja

Przez kilkanaście godzin będzie głośno nad Bydgoszczą! Wyjaśniamy, o co chodzi! [26.07.2023]

Do zdarzenia doszło 22 lipca 2023 roku około godz. 12:15 na chodniku przy ulicy Królowej Jadwigi 15. To wtedy podczas wymijania na chodniku wydarzyła się tragedia. Według relacji świadka, młody mężczyzna jechał z dużą prędkością na hulajnodze elektrycznej i potrącił małego psa rasy york. Potem założył kaptur i odjechał z miejsca zdarzenia.

Piesek o imieniu Fabio został uderzony z taką siłą, że odleciał pod ścianę budynku. Miał złamany kręgosłup i zginął na miejscu - przekazuje "Metropolia Bydgoska"

- Do sprawy potrącenia psa został zabezpieczony monitoring, który zarejestrował wizerunek użytkownika hulajnogi. Prosimy czytelników o pomoc w namierzeniu sprawcy - mówiła we wtorek, 25 lipca rzecznik KMP w Bydgoszczy, kom. Lidia Kowalska. Na odzew nie było trzeba długo czekać. - Mężczyzna sam zgłosił się do komisariatu - dodaje Kowalska.

