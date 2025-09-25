Obława w Świętokrzyskiem. Do akcji wkroczą nurkowie

Grzegorz Kluczyński
Sebastian Chrostowski
2025-09-25 12:03

Poszukiwania Józefa Kozoduja przenoszą się na wodę. W czwartek, do akcji wkroczą nurkowie. Służby próbują namierzyć 63-letniego, który w poniedziałek, 22 września zaatakował swoją żonę. Do dramaycznych scen doszło w miejscowości Suchowola (woj. świętokrzyskie). Kobieta z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Sprawca po zdarzeniu uciekł do lasu.

Atak w Suchowoli. 63-letni napastnik przepadł bez śladu

Poszukiwania 63-letniego mężczyzny, który zaatakował swoją żonę i uciekł z miejsca zdarzenia, trwają już od trzech dni. Świętokrzyska policja opublikowała wizerunek mężczyzny. Poszukiwany Józef Kozoduj mieszka w Suchowoli (gmina Osiek, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie). Ma 63 lata, mierzy ok. 175 cm wzrostu, waży ok. 85 kg. Jest normalnej budowy ciała, ma krótkie, ciemne, siwiejące włosy z łysiną czołową oraz ciemne oczy. Znakiem szczególnym u poszukiwanego 63-latka jest blizna po oparzeniu w okolicy ust i żuchwy.

W chwili ataku na swoją żonę, Józef Kozoduj ubrany był czarną koszulką z krótkim rękawem z napisem „MIŚ”, granatowe spodnie z paskami po bokach i gumowce, choć obecnie może poruszać się boso.

Trwa obława za Józefem Kozodujem. Będą poszukiwania w wodzie

- Wczoraj akcja prowadzona była z powietrza przy użyciu policyjnego śmigłowca - mówi w rozmowie z Radiem ESKA Aneta Nowak-Lis ze staszowskiej policji. - Do działań cały czas wykorzystujemy policyjne psy służbowe oraz nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, m.in. drony.

W czwartek, 25 września, rozpoczynają się poszukiwania w wodzie. Służby zamierzają też przeszukać okoliczne akweny.

- Dzisiaj do działań dołączą policyjni płetwonurkowie, którzy sprawdzą zbiornik retencyjny w pobliskiej miejscowości - dodaje policjantka.

Apel policji

Każdy, kto widział poszukiwanego mężczyznę lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest o niezwłoczny kontakt z policją – numer alarmowy 112. W poszukiwaniach 63-latka bierze udział ponad stu funkcjonariuszy, nie tylko policjantów, ale również strażaków oraz psów tropiących, a także specjalistyczny sprzęt.

Poszkodowana kobieta z obrażeniami głowy dochodzi do siebie w szpitalu.

Józef Kozoduj.
7 zdjęć
