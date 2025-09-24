Brutalny atak w Suchowoli! Zranił żonę i uciekł do lasu. Policja opublikowała wizerunek

Józef Kozoduj zaatakował żonę i uciekł. Policja apeluje o pomoc

Od dwóch dni policja szuka 63-letniego mężczyzny, który zaatakował swoją żonę i uciekł z miejsca zdarzenia. Świętokrzyska policja opublikowała wizerunek mężczyzny. Poszukiwany Józef Kozoduj mieszka w Suchowoli (gmina Osiek, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie). Ma 63 lata, mierzy ok. 175 cm wzrostu, waży ok. 85 kg. Jest normalnej budowy ciała, ma krótkie, ciemne, siwiejące włosy z łysiną czołową oraz ciemne oczy. Znakiem szczególnym u poszukiwanego 63-latka jest blizna po oparzeniu w okolicy ust i żuchwy.

W chwili ataku na swoją żonę, Józef Kozoduj ubrany był czarną koszulką z krótkim rękawem z napisem „MIŚ”, granatowe spodnie z paskami po bokach i gumowce, choć obecnie może poruszać się boso.

Każdy, kto widział tego mężczyznę lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest o niezwłoczny kontakt z policją – numer alarmowy 112. W poszukiwaniach 63-latka bierze udział ponad stu funkcjonariuszy, nie tylko policjantów, ale również strażaków oraz psów tropiących, a także specjalistyczny sprzęt.

Źródło: Świętokrzyska Policja