Policjant wyniósł z lasu zaginioną 22-latkę! Była na imprezie, a potem wydarzyło się to

Policjant wyniósł z lasu poszukiwaną 22-latkę. Wracała z imprezy urodzinowej

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 28 lipca. To wtedy dyżurny ostrowieckiej komendy został zaalarmowany przez rodzinę 22-letniej mieszkanki miasta o tym, że dziewczyna wracając do domu z przyjęcia urodzinowego, straciła orientację i zabłądziła w lesie.

- Policjanci szybko wytypowali rejon, w którym może znajdować się młoda kobieta. Na miejsce skierowano patrol. Mundurowym udało się nawiązać kontakt telefoniczny z 22-latką, która podczas połączenia, za pomocą kamery w telefonie, pokazała policjantom teren, w którym się znajduje - wyjaśnia rzecznik KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

Po wychwyceniu charakterystycznych punktów stróże prawa wiedzieli już gdzie się kierować. Po około godzinie marszu w bagnistym terenie funkcjonariusze odnaleźli zmęczoną i wystraszoną kobietę. Z uwagi na fakt, iż zaginiona była bardzo zmęczona, a na domiar złego podczas wędrówki zgubiła buty i miała problemy z poruszaniem, funkcjonariusze na rękach zanieśli ją do najbliższej drogi, gdzie została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.

Skuteczne działania podjęte przez funkcjonariuszy i udzielona pomoc przedmedyczna spowodowały, że akcja poszukiwawcza miała szczęśliwy finał.

