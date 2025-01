Jest decyzja sądu

Brutalne zabójstwo w centrum Koszalina. Sąd zdecydował o dalszych losach podejrzanych o zabójstwo 32-latka

To, co wydarzyło się w sobotni wieczór, 4 stycznia na ul. Połtawskiej w Koszalinie, wstrząsnęło mieszkańcami. Nikt nie spodziewał się, że w raczej spokojnej okolicy może dojść do takiej zbrodni. Śmiertelnie raniony nożem został 32-letni Artur C., mieszkaniec Białogardu. Podejrzani w tej sprawie 21-letnia kobieta i 29-letni obywatel Albanii i Grecji zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. We wtorek, 7 grudnia odbyło się posiedzenie aresztowe i zapadła decyzja co do dalszych losów obojga.