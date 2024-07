CO TAM SIĘ STAŁO?

Gigantyczne zmiany w pogodzie to już kwestia godzin. Polska podzielona na pół. Temperatura zaskakuje!

Nikt nie nie odpowie za śmierć 14-latka. To z uwagi na tę tabliczkę. Jest wytłumaczenie

Cała masa śniętych ryb w Krakowie! To przyczyna? "Tak na naszych oczach ginie Wisła..." [ZDJĘCIA]

Arabowie w Zakopanem. Parada sportowych samochodów

Arabowie już od dłuższego czasu traktują Zakopane, ale tym razem wzięli również udział w paradzie sportowych samochodów - informuje "Tygodnik Podhalański". Podobna impreza odbywa się tam co roku, bo młodzi kierowcy chcą się pochwalić swoimi cackami. Tym razem wśród pojazdów dało się zobaczyć, jak podaje O2.pl, również starsze sportowe modele, ale na rejestracjach z Kuwejtu. Co więcej miały one napisy na karoserii w języku arabskim i rzucające się w oczy podobizny mieszkańców regionu.

Auta wjechały na plac Wolności, skąd dotarły do Krupówek, a następnie ruszyły w dół ulicą Kościuszki. Co ciekawe, kierowcy zrobili to nielegalnie, bo na Krupówkach obowiązuje całkowity zakaz wjazdu, z którego są zwolnione tylko służby miejskie i inne uprzywilejowane pojazdy.

- Nikt nie zgłaszał nam, że na Krupówki wjechała jakieś samochody, dlatego prosimy dzwonić zawsze na 112 lub do naszej komendy - mówi asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik policji w Zakopanem.