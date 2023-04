Bp Muskus odniósł się do rocznicy śmierci Jana Pawła II. Przestrzegł przed powierzchowną pamięcią o papieżu

W niedzielę (2 kwietnia) wierni w wielu miastach Polski tłumnie wzięli udział w marszach papieskich. Celem pochodów było uczczenie 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II oraz obrona jego dobrego imienia. Do tych obchodów odniósł się w internetowym wpisie biskup pomocniczy krakowski Damian Muskus. Duchowny przestrzegł przed powierzchownym podchodzeniem do pamięci o papieżu, sprowadzającym się głównie do organizowania zgromadzeń pod pomnikami oraz wspominaniem żartobliwych opowieści Jana Pawła II na temat kremówek.

- W tym roku wspomnienie śmierci Jana Pawła II przypadło w Niedzielę Palmową, kiedy cały chrześcijański świat wchodzi w Tydzień Męki Pańskiej. Wspominam więc dzisiaj świętego Papieża i próbuję odpowiedzieć na pytanie: co z naszą pamięcią? Jeśli jedynym wyrazem tej pamięci o Janie Pawle II mają być delegacje kłaniające się pomnikom i częstowanie słodkim ciastkiem, to znaczy, że ten blisko 27-letni pontyfikat nam umknął. Wyparliśmy z pamięci nauczającego z mocą Piotra, a to znaczy, że jego słowa padały w próżnię. Szkoda, bo zostawił nam tak wielkie bogactwo myśli na temat miłości, nadziei, wiary, wolności, jedności, poszanowania godności ludzkiej, życia społecznego, rodziny … Przywrócenie pamięci o św. Janie Pawle II i jego nauczaniu rozpocznijmy od przypomnienia trzech, niezwykle ważnych kwestii dotyczących: świętości, nawrócenia i wolności. Po pierwsze, zdaniem papieża, członkowie Kościoła, w tym pasterze, winni gorliwie dążyć do osobistego uświęcenia. Kościół, jego zdaniem, stale potrzebuje oczyszczenia, a zatem musi nieustannie iść drogą pokuty i odnowy. Po drugie, przypominał, że wszyscy jesteśmy grzeszni. Mówił: „Uznanie, że jesteśmy grzesznikami, to pierwszy niezbędny krok pozwalający wrócić do uzdrawiającej miłości Boga". I wreszcie po trzecie, papież zawsze podkreślał, że Kościół nie powinien nigdy narzucać człowiekowi swojej woli, bo jego główną misją powinno być ukazywanie prawdy. Zanim więc w kolejne rocznice pójdziemy pod jeden z setek pomników, zapoznajmy się z kilkoma myślami tego, którego postać uwieczniliśmy w kamieniu, spiżu czy brązie, sądząc że to wystarczy - napisał na FB bp Damian Muskus.

Kim jest bp Damian Muskus?

Damian Muskus urodził w 1967 roku w Nowej Sarzynie (woj. podkarpackie). Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do zakonu bernardynów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 2002–2005 sprawował funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie od 2005 do 2011 r. był gwardianem klasztoru Matki Bożej Anielskiej i kustoszem sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. W 2011 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Sakrę biskupią przyjął razem z obecnym metropolitą łódzkim abp. Grzegorzem Rysiem. Pełnił funkcję koordynatora generalnego komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Bp Muskus jest aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych i w swoich wpisach odnosi się niekiedy do aktualnych tematów społeczno-politycznych.

