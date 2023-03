Ciężko ranna nastolatka znaleziona pod blokiem. Spadła z ogromnej wysokości

Dramat w Krakowie. Nastolatka spadła z wysokości 11. piętra. Jest w stanie ciężkim

W piątek, 17 marca przed blokiem przy ul. Spółdzielców w Krakowie została znaleziona nieprzytomna dziewczynka. Jak podaje Radio ESKA, 15-latka spadła z jedenastego piętra bloku. Przeżyła upadek z ogromnej wysokości, jednak znajduje się w stanie ciężkim i trafiła do szpitala. Policja wstępnie wykluczyła, by dramatyczne zdarzenie było efektem działania osób trzecich. Mundurowi wyjaśniają czy nastolatka uległa nieszczęśliwemu wypadkowi, czy też sama podjęła desperacką decyzję o skoku, żeby odebrać sobie życie.

- Dziewczynka wypadła z jedenastego piętra. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia będą przeprowadzone w toku prowadzonego postępowania. Ostatnie informacje jakie mam to to, że 15-latka została przewieziona w stanie ciężkim do szpitala; żyła - przekazała Radiu ESKA Barbara Szczerba z zespołu prasowego KWP w Krakowie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy umiesz udzielać pierwszej pomocy? Tak Nie Uczyłam/-em się, ale pamiętam tylk podstawy, reanimacji bym się nie podjęła/ął