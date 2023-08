Dwa święta w jednym dniu. Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?

15 sierpnia wypadają dwa święta. Czy trzeba iść do kościoła?

15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy i większość pracowników nie musi brać urlopu, żeby tego dnia cieszyć się odpoczynkiem. Wyjątek stanowią między innymi osoby pracujące w ruchu ciągłym, funkcjonariusze służb mundurowych, czy pracownicy systemu ochrony zdrowia. 15 sierpnia przypadają dwa święta: państwowe oraz kościelne. Z jednej strony obchodzimy święto Wojska Polskiego, będące równocześnie upamiętnieniem Bitwy Warszawskiej. Dodatkowo katolicy świętują uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie jest ona nazywana świętem Matki Boskiej Zielnej, ze względu na zwyczaj święcenia tego dnia kwiatów, ziół, zbóż oraz innych płodów rolnych.

Przypadająca 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem nakazanym, co oznacza, że wierni muszą tego dnia uczestniczyć we mszy świętej. Nie ma przy tym znaczenia, czy święto wypada w dzień powszedni (tak jak w tym roku), czy w niedzielę. Przepisy kodeksu prawa kanonicznego nie pozostawiają żadnych wątpliwości, wierni zaniedbujący obowiązek uczestnictwa we mszy świętej w trakcie świąt nakazanych popełniają grzech ciężki. Z przestrzegania tego nakazu zwalniają wyłącznie ważne powody, takie jak choroba, podeszły wiek, konieczność opieki nad osobą niesamodzielną, czy uzyskanie dyspensy. Obowiązek uczestniczenia we mszy świętej dotyczy osobistej wizyty w kościele, stąd wierni nie mogą rezygnować z odwiedzenia świątyni na rzecz obejrzenia mszy w telewizji.

W które dni katolicy muszą pójść do kościoła? Święta nakazane w Polsce

Liczbę świąt nakazanych, czyli objętych obowiązkiem uczestniczenia we mszy świętej reguluje kodeks prawa kanonicznego. Co ciekawe, lista różni się w zależności od państwa, ponieważ prawo kanoniczne umożliwia krajowym episkopatom znoszenie niektórych świąt, bądź przesuwanie ich na inny termin. W Polsce świętami nakazanymi przez kodeks prawa kanonicznego, a zniesionymi przez episkopat są: uroczystość św. Józefa, uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła i uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a dodatkowo uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego została przeniesiona na VII Niedzielę Wielkanocy. W związku z tym w Polsce świętami nakazanymi są wszystkie niedziele oraz następujące uroczystości:

Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia),

Trzech Króli (6 stycznia),

Wielkanoc (data jest ruchoma),

Boże Ciało (data jest ruchoma),

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),

Wszystkich Świętych (1 listopada),

Boże Narodzenie (25 grudnia).

