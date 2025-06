Jerzy Dudek uczcił mistrzostwo Polski. Aż trudno uwierzyć, co zrobił! "Zdjęcie mówi wszystko"

Spis treści

Golf nie pozwala mu zdziadzieć

Po zakończonej karierze piłkarskiej Jerzy Dudek poświęcił się grze w golfie. Jego pasja zaczęła się przypadkowa. Kiedy w ogrodzie w Liverpoolu znalazł kij do golfa.

- Gol jest pasją, ale i motywacją - podkreślał Dudek w rozmowach z Super Expressem. - jest takim sportem dla dorosłych i starszych osób, który pozwala się ruszać, żeby zbyt szybko nie zdziadzieć. Jest moją filozofią życia, tak jak ktoś inny czasami potrzebuje pomedytować - przekonywał.

Michał Żewłakow wprost o relacjach z Fredim Bobiciem. "Nie mieliśmy momentu, żeby prężyć muskuły"

Dudek z dwoma medalami mistrzostw Polski

Przez lata szlifował swoje umiejętności, a teraz zbiera tego owoce. Ostatnio wziął udział w XXIII Mistrzostwach Polski Seniorów w golfie, które odbyły się w Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim pod Opolem. W klasyfikacji międzynarodowej najlepszy był Szwed Peter Astrom. Jednak do wyłonienia zwycięcy potrzebna była dogrywka. Drugi był Anglik Joe Smith, a podium zamknął Jerzy Dudek - jako najlepszy z Polaków. W ten sposób byłemu bramkarzowi polskiej kadry przypadł złoty medal za triumf w klasyfikacji, w której uwzględniono wyłącznie naszych zawodników.

Ewa Pajor będzie gwiazdą EURO? Wyzwanie przed kapitanką reprezentacji Polski

Dudek: Latam wysoko!

Był bramkarz nie ukrywał radośći z odniesionego sukcesu. Cieszył się w oryginalny sposób. Stanął przed oczkiem wodnym i po chwili wykonał skok. Po wszystkim opublikował materiał wideo i zdjęcia z tego wydarzenia.

"Latam wysoko, to zdjęcie mówi wszystko! Niesamowita robota! Mistrz Polski w golfie Seniorów & drugi Vice międzynarodowy mistrz. Dziękuję wszystkim kolegom golfistom! Jesteście wspaniałymi zawodnikami. Do zobaczenia za rok. Może Szwecja" - napisał Jerzy Dudek w komentarzu do zamieszczonych zdjęć z mistrzostw Polski w golfie.

Artur Jędrzejczyk w dwóch wersjach! Szalony dzień gwiazdy Legii

Gratulacje od Meronka, Czerkawskiego i Brzóski

Z gratulacjami pospieszyli m.in. Adrian Meronk - najlepszy polski golfista czy Mariusz Czerkawski. Były hokeista napisał krótko: Brawo Jerry! Wpis zamieścił także właściciel InPost - Rafał Brzóska: Gratulacje.

Jerzy Dudek o finale Ligi Mistrzów z 2005 roku. Tak nazwał Dudek Dance [ROZMOWA SE]

Jerzy Dudek dużo czasu poświęca na grę w golfa i są tego efekty. Podczas mistrzostw Polski seniorów zdobył dwa medale. Tak legendarny bramkarz reprezentacji Polski zareagował na sukces. To była niespodziewana reakcja byłego asa Liverpoolu.

Sonda Kto powinien zostać nowym trenerem reprezentacji Polski? Adam Nawałka Jerzy Brzęczek Łukasz Piszczek Jacek Magiera Jan Urban Trener zagraniczny Inny polski trener

JAN TOMASZEWSKI: Kadra przerosła Michała Probierza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie