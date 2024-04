Matura 2024. Pierwsi maturzyści rozpoczęli maturalny maraton!

Matura 2024. Ruszają matury we wszystkich szkoła IBO 24.04.2024

Jak informuje portal Trojmiasto.pl, egzaminy matury międzynarodowej przeprowadzane są w tym samym czasie, z uwzględnieniem stref czasowych: we wszystkich szkołach IBO na całym świecie. Pierwszy egzamin odbędzie się w środę, 24 kwietnia o godz. 13.00. Absolwenci klas international baccalaureate przystąpią do egzaminu z języka polskiego. Kolejne egzaminy matury IBO odbędą się kolejno 25 i 26 kwietnia, a potem 1 i 2 oraz 6 maja - przekazuje portal.

Matura 2024 IBO. Kiedy koniec egzaminów?

Sesja matury IBO 2024 zakończy się 17 maja egzaminem z języka francuskiego, a ostatni dzień sesji maturalnej CKE będzie 24 maja, podczas którego przeprowadzone będą egzaminy z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie (w III LO w Gdyni w języku angielskim). Według Trojmiasto.pl, w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni do egzaminu przystąpi 52 tegorocznych absolwentów i absolwentek.

Co to jest IBO?

System Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organisation) przez lata oferowany był do grupy uczniów: dzieci ambasadorów i mobilnych urzędników. Ujednolicony program nauczania miał dać im możliwość nauki bez zbędnych przerw i komplikacji. Dziś w programie uczestniczy blisko 645 tysięcy uczniów z całego świata. Większość z nich podczas nauki już nie podróżuje, ale zagraniczne wojaże ma w planach.

Matura 2024. Zaczęło się końcowe odliczanie

Przypomnijmy - Decyzją CKE matura 2024 pisemna rozpocznie się 7 maja i będzie trwała do 24 maja 2024. Do matury 2024 w tym terminie przystąpią uczniowie liceum i techników. Uczniowie, którzy będą również zdawać maturę ustną 2024 od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Pełen harmonogram egzaminów podajemy TUTAJ.

Matura z matematyki w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi