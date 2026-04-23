Matura 2026 z języka polskiego. Zasady egzaminu pisemnego i ustnego

Harmonogram CKE: Kiedy odbędzie się matura 2026 z języka polskiego?

Główna tura egzaminów dojrzałości w 2026 roku zaplanowana została na okres od 4 do 30 maja. Harmonogram podzielono na dwa kluczowe etapy:

zmagania w formie pisemnej potrwają od 4 do 21 maja 2026 roku

część ustna będzie realizowana od 7 do 30 maja 2026 roku

Uczniowie przystąpią do obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym w poniedziałek 4 maja 2026 roku punktualnie o godzinie 9:00. Należy również pamiętać o zapoznaniu się z obowiązującą na ten rok listą lektur, która stanowi podstawę do uzyskania pozytywnego wyniku w obydwu formach weryfikacji wiedzy.

Czas trwania matury z języka polskiego w 2026 roku

Maturzyści zdający język polski na poziomie podstawowym spędzą w salach egzaminacyjnych dokładnie 240 minut, co daje pełne cztery godziny zegarowe. W tym czasie uczniowie będą musieli zmierzyć się z trzema zróżnicowanymi blokami zadań:

arkuszem sprawdzającym biegłość w ramach bloku „Język polski w użyciu”

testem weryfikującym wiedzę historycznoliteracką

stworzeniem obszernej formy wypowiedzi pisemnej

Z kolei weryfikacja ustna zajmie każdemu zdającemu około pół godziny. W tym czasie przewidziano kwadrans na przygotowanie materiałów, dziesięć minut na wygłoszenie monologu oraz pięciominutową dyskusję z członkami komisji egzaminacyjnej.

Kluczowe zasady matury z języka polskiego. Ile punktów trzeba zdobyć?

Zasady organizacyjne jasno określają, że przystąpienie do obu form egzaminu z języka polskiego jest obligatoryjne dla każdego maturzysty.

Podział punktacji prezentuje się następująco: za część ustną można zgarnąć 30 punktów, natomiast za arkusz pisemny przewidziano maksymalnie 60 punktów. Warunkiem koniecznym do zaliczenia ustnego egzaminu jest uzyskanie przynajmniej trzydziestu procent ze wspomnianej puli trzydziestu punktów.

Struktura arkusza pisemnego na maturze z języka polskiego

Dokument, z którym zmierzą się maturzyści, został podzielony przez ekspertów na trzy główne segmenty weryfikujące zdobytą edukację. Wewnątrz arkusza znajdują się:

zadania językowe oparte na wnikliwej analizie dostarczonych tekstów

część sprawdzająca znajomość epok i historii literatury

wypracowanie, które musi zawierać nie mniej niż trzysta wyrazów

Przez całe 240 minut trwania egzaminu uczeń posiada pełną swobodę w dysponowaniu dostępnym czasem i samodzielnie decyduje, jak długo będzie rozwiązywał poszczególne zadania. Maturzyści powinni również przeanalizować tytuły dzieł literackich, które najczęściej pojawiały się na arkuszach w ubiegłych latach, aby uniknąć przykrych niespodzianek na sali.

Egzamin ustny i podsumowanie najważniejszych informacji maturalnych

Podczas części ustnej zdający ma za zadanie wylosować konkretny zestaw pytań, a następnie przygotować spójną odpowiedź. Komisja w trakcie tej weryfikacji ocenia przede wszystkim znajomość treści lektur obowiązkowych, zdolność do budowania logicznych argumentów oraz poprawność językową formułowanych myśli.

Najważniejsze fakty dotyczące egzaminu z języka polskiego w pigułce:

Część pisemna odbędzie się dokładnie 4 maja 2026 roku

Egzaminatorzy oficjalnie rozpoczną procedury o godzinie 9:00

Zdający będą mieli do dyspozycji 240 minut na rozwiązanie arkusza

Weryfikacja ustna potrwa łącznie w granicach 30 minut

