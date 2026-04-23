Matura 2026 z WOS. O której godzinie startuje i ile potrwa egzamin z wiedzy o społeczeństwie?

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-04-23 13:48

Matura 2026. Wiedza o społeczeństwie niezmiennie pozostaje jednym z najchętniej wytypowanych przez abiturientów przedmiotów dodatkowych na maturze w 2026 roku. Wielu uczniów ciągle poszukuje podstawowych danych na temat harmonogramu CKE. Wyjaśniamy dokładnie, o której godzinie rozpoczyna się sprawdzian z WOS-u oraz ile czasu przewidziano na rozwiązanie zadań.

Matura 2026 z wiedzy o społeczeństwie. O której godzinie zaczyna się egzamin?

Sprawdzian dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie zaplanowano w bloku porannym. W harmonogramie na 2026 rok wyznaczono termin na wtorek, 12 maja. Punktualnie o godzinie 9:00 abiturienci przystąpią do rozwiązywania arkuszy. Warto jednak pamiętać, że pod salami egzaminacyjnymi trzeba stawić się z odpowiednim wyprzedzeniem. Zwyczajowo zaleca się przybycie do placówki edukacyjnej w okolicach godziny 8:30, co pozwoli na spokojne dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności organizacyjnych.

Ile minut potrwa matura z WOS-u na poziomie rozszerzonym?

Długość trwania matury uzależniona jest ściśle od wybranego wariantu, przy czym egzamin z wiedzy o społeczeństwie abiturienci zdają wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Zgodnie z wytycznymi, na uporanie się z poleceniami przewidziano równe 180 minut, czyli trzy pełne godziny. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których ten czas ulega wydłużeniu. Taka procedura dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagających odpowiedniego dostosowania warunków pracy.

Jak wygląda arkusz egzaminacyjny z WOS-u w 2026 roku?

Weryfikacja wiedzy odbywa się w formie pisemnej, a przed każdym uczniem ląduje jeden spójny arkusz. Na teście spotkamy się z zadaniami zamkniętymi, w tym pytaniami wielokrotnego wyboru, poleceniami typu prawda/fałsz czy dobieraniem właściwych elementów. Oprócz tego pojawią się zadania otwarte, polegające na sformułowaniu krótkich odpowiedzi i celnych uzasadnień. Kluczowym fragmentem jest jedno zadanie wymagające stworzenia dłuższej, rozbudowanej wypowiedzi argumentacyjnej. Za bezbłędne uporanie się ze wszystkimi wyzwaniami zdający zgarnie maksymalnie 50 punktów.

Co sprawdza matura z wiedzy o społeczeństwie? Zakres materiału

Tematyka egzaminu jest niezwykle rozbudowana. Wymaga się doskonałej orientacji w obszarach dotyczących relacji międzyludzkich i funkcjonowania społeczeństwa, a także biegłości w meandrach prawa oraz ustroju państwowego. W arkuszu nie zabraknie zagadnień związanych z polityką, systemami rządów, jak również dylematami współczesnego świata na tle gospodarczym i społecznym. Centralna Komisja Egzaminacyjna weryfikuje nie tylko suchą teorię, ale również kompetencje w zakresie wnikliwej analizy, interpretowania zgromadzonych danych oraz biegłego konstruowania logicznych argumentów.

Matura z WOS-u 2026 w pigułce. Najważniejsze daty i liczby

Podsumowując kluczowe wytyczne dla absolwentów: egzamin na poziomie rozszerzonym zaplanowano na 12 maja 2026 roku. Pierwsi maturzyści otworzą oficjalne arkusze punktualnie o 9:00 rano. Na zdobycie maksymalnej puli 50 punktów przewidziano dokładnie 180 minut intensywnej pracy intelektualnej.

Ważne zasady przed wejściem na salę egzaminacyjną z WOS

Do placówki należy dotrzeć z odpowiednim zapasem czasu, gdyż ewentualne spóźnienie skutkuje całkowitym zakazem przystąpienia do pisania. Ze względu na zróżnicowaną strukturę arkusza, w trakcie powtórek opłaca się trenować nie tylko rozwiązywanie testów, ale przede wszystkim redagowanie form pisemnych. Warto zaznaczyć, że w 2026 roku chęć zmierzenia się z wiedzą o społeczeństwie zadeklarowała imponująca grupa ponad 22 tysięcy maturzystów, co potwierdza status tego przedmiotu jako jednego z najpopularniejszych wyborów dodatkowych.

