Matura z biologii 2026. Najważniejsze informacje o egzaminie

Godzina rozpoczęcia matury z biologii 2026

W 2026 roku matura z biologii zaplanowana jest na piątek, 8 maja. Jak wynika z opublikowanego harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin wystartuje o godzinie 9:00, co oznacza, że odbędzie się w porannej sesji.

Czas trwania egzaminu maturalnego z biologii

Na rozwiązanie arkusza maturalnego z biologii przeznaczono równe 180 minut, co daje trzy godziny.

Taki limit obowiązuje na poziomie rozszerzonym, który stanowi jedyną dopuszczalną opcję w przypadku biologii jako przedmiotu dodatkowego. Choć w szczególnych przypadkach (np. u uczniów z dostosowaniami) czas ten może ulec zmianie, standardowo abiturienci mają do dyspozycji dokładnie trzy godziny.

Budowa arkusza maturalnego z biologii w 2026 roku

Szczegóły dotyczące struktury testu można znaleźć w oficjalnym informatorze CKE. Arkusz jest dość zróżnicowany i nie składa się z jednorodnych poleceń – zawiera rozmaite rodzaje zadań oraz materiały oparte na źródłach.

Na zdających czeka od 44 do 56 zadań, a za poprawne ich rozwiązanie można uzyskać łącznie 60 punktów.

Wśród nich znajdują się zadania:

zamknięte (np. typ prawda/fałsz lub wielokrotnego wyboru)

otwarte (które zmuszają do samodzielnego wnioskowania, tworzenia własnych odpowiedzi czy analiz)

Znaczną część arkusza stanowią pytania otwarte, które generują aż około 70 proc. punktów. Oznacza to, że sama sucha wiedza to za mało – kluczowa jest tu także zdolność do prawidłowego formowania wypowiedzi.

Umiejętności sprawdzane na maturze z biologii

Egzamin z tego przedmiotu to nie tylko sprawdzian pamięci. CKE podkreśla, że nadrzędnym celem jest przetestowanie zdolności analitycznych oraz biologicznego toku rozumowania u młodzieży.

Arkusz może wymagać od zdających na przykład:

poprawnej interpretacji rezultatów przeprowadzonych eksperymentów

analizy różnorodnych wykresów, tabelarycznych zestawień czy tekstów o charakterze naukowowym

wyciągania wniosków w oparciu o dostarczone dane

zrozumienia i znajomości określonych powiązań i zależności w świecie biologii

Czy zdawanie biologii jest obowiązkowe?

Biologia nie widnieje na liście egzaminów obowiązkowych. Należy do puli przedmiotów do wyboru. Każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale ostateczna decyzja, co to będzie, zależy tylko od niego.

Mimo to, to właśnie biologia znajduje się w ścisłej czołówce najchętniej wybieranych rozszerzeń, zwłaszcza w gronie przyszłych studentów kierunków medycznych i przyrodniczych.

Reasumując, matura z biologii w 2026 r. odbędzie się rano, 8 maja, i zajmie zdającym trzy godziny. Aby odnieść sukces i zdobyć 60 punktów, konieczne będzie nie tylko opanowanie szkolnej wiedzy, ale również wykazanie się logiką i sprawną analizą kilkudziesięciu zróżnicowanych poleceń.

