"Miasto Aniołów" istnieje naprawdę. Ma włoski klimat i znajduje się niedaleko Krakowa

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-11 16:00

Nie trzeba jechać do Toskanii, by poczuć klimat włoskiego miasteczka z wąskimi uliczkami, zapachem kawy i widokiem na wzgórza. Niedaleko Krakowa znajduje się miejsce, które nazywane jest "Miastem Aniołów" – pełne spokoju, artystycznego ducha i niezwykłego uroku.

Super Express Google News
  • Niedaleko Krakowa odkryjesz "Miasto Aniołów", które zaskakuje swoim włoskim klimatem i unikalną architekturą.
  • Miejscowość, położona na malowniczym wzgórzu, słynie z drewnianych zabudowań i Festiwalu Aniołów, który ożywia jej uliczki przed świętami.
  • Co jeszcze czeka na odwiedzających?

W Polsce nie brakuje miejsc, które porównuje się do znanych zakątków świata - mamy więc "polską Florencję", "mały Rzym" czy "polską Toskanię". Takie porównania pokazują, jak różnorodny i malowniczy potrafi być nasz kraj. Są jednak też miejscowości, które zyskały własne, unikalne przydomki, nienawiązujące do zagranicznych wzorców. Jednym z takich miejsc jest urokliwe miasteczko niedaleko Krakowa, nazywane przez wielu "Miastem Aniołów".

Tu poczujesz się jak na wakacjach we Włoszech

Wyjątkowym miejscem, w którym czuć włoski klimat jest Lancokorona nazywana także "miastem Aniołów". Choć to niewielka miejscowość położona na malowniczym wzgórzu w Małopolsce, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, zaskakuje odwiedzających swoim urokiem. Po wjeździe od razu w oczy rzucają się drewniane zabudowy. Domy mają typową dla dawnego budownictwa małopolskiego konstrukcję zrębową, z podcieniami wspartymi na drewnianych słupach – pod nimi dawniej handlowano, rozmawiano i chroniono się przed deszczem. Co ciekawe, układ urbanistyczny i większość zabudowy rynku pochodzą z XVIII i XIX wieku i do dziś zachowały się w niemal niezmienionej formie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Lanckorona [ZDJĘCIA]

Są urokliwe i mało znane. Doceniali je artyści. Oto ukryte perełki Polski
11 zdjęć

Lanckorona "miastem Aniołów"

Przydomek "Miasto Aniołów" Lanckorona zawdzięcza niezwykłej tradycji, która co roku ożywia jej urokliwe uliczki tuż przed Bożym Narodzeniem. Właśnie wtedy odbywa się Festiwal Aniołów - barwne wydarzenie, podczas którego mieszkańcy i turyści wspólnie przebierają się za anioły, diabły i inne postacie rodem ze świątecznych opowieści.

Cała miejscowość zamienia się wówczas w żywą scenę pełną muzyki, świateł i ręcznie robionych dekoracji. Co ciekawe, festiwal stał się znakiem rozpoznawczym Lanckorony i przyciąga gości z różnych stron Polski oraz wprowadza wszystkich w ciepły, świąteczny nastrój.

Polecany artykuł:

Jest tylko jedno takie miasto na świecie. Ma ponad 2500 lat i leży na dwóch kon…

Lanckorona to nie tylko festiwal i włoski klimat

Lanckorona to jednak nie tylko festiwal i włoski klimat, ale też wiele innych atrakcji, które sprawiają, że warto tu przyjechać o każdej porze roku. Nad miasteczkiem górują ruiny średniowiecznego zamku, z którego rozpościera się widok na dolinę Skawinki i pasmo Beskidów. Co jeszcze ciekawego oferuje miejscowość? Poniżej prezentujemy kilka ciekawych miejsc w Lanckoronie:

  • Rynek w Lanckoronie
  • Muzeum Regionalne
  • Drewniane wille
  • Zaułek Animacji na ulicy Targowej
  • Kościół Narodzin św. Jana Chrzciciela.
To najpiękniejsza wieś na świecie. Co weekend przyjeżdża tam 20 tys. turystów!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODRÓŻE