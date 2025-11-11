"Miasto Aniołów" istnieje naprawdę. Ma włoski klimat i znajduje się niedaleko Krakowa

Niedaleko Krakowa odkryjesz "Miasto Aniołów", które zaskakuje swoim włoskim klimatem i unikalną architekturą.

Miejscowość, położona na malowniczym wzgórzu, słynie z drewnianych zabudowań i Festiwalu Aniołów, który ożywia jej uliczki przed świętami.

Co jeszcze czeka na odwiedzających?

W Polsce nie brakuje miejsc, które porównuje się do znanych zakątków świata - mamy więc "polską Florencję", "mały Rzym" czy "polską Toskanię". Takie porównania pokazują, jak różnorodny i malowniczy potrafi być nasz kraj. Są jednak też miejscowości, które zyskały własne, unikalne przydomki, nienawiązujące do zagranicznych wzorców. Jednym z takich miejsc jest urokliwe miasteczko niedaleko Krakowa, nazywane przez wielu "Miastem Aniołów".

Tu poczujesz się jak na wakacjach we Włoszech

Wyjątkowym miejscem, w którym czuć włoski klimat jest Lancokorona nazywana także "miastem Aniołów". Choć to niewielka miejscowość położona na malowniczym wzgórzu w Małopolsce, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, zaskakuje odwiedzających swoim urokiem. Po wjeździe od razu w oczy rzucają się drewniane zabudowy. Domy mają typową dla dawnego budownictwa małopolskiego konstrukcję zrębową, z podcieniami wspartymi na drewnianych słupach – pod nimi dawniej handlowano, rozmawiano i chroniono się przed deszczem. Co ciekawe, układ urbanistyczny i większość zabudowy rynku pochodzą z XVIII i XIX wieku i do dziś zachowały się w niemal niezmienionej formie.

Lanckorona [ZDJĘCIA]

Lanckorona "miastem Aniołów"

Przydomek "Miasto Aniołów" Lanckorona zawdzięcza niezwykłej tradycji, która co roku ożywia jej urokliwe uliczki tuż przed Bożym Narodzeniem. Właśnie wtedy odbywa się Festiwal Aniołów - barwne wydarzenie, podczas którego mieszkańcy i turyści wspólnie przebierają się za anioły, diabły i inne postacie rodem ze świątecznych opowieści.

Cała miejscowość zamienia się wówczas w żywą scenę pełną muzyki, świateł i ręcznie robionych dekoracji. Co ciekawe, festiwal stał się znakiem rozpoznawczym Lanckorony i przyciąga gości z różnych stron Polski oraz wprowadza wszystkich w ciepły, świąteczny nastrój.

Lanckorona to nie tylko festiwal i włoski klimat

Lanckorona to jednak nie tylko festiwal i włoski klimat, ale też wiele innych atrakcji, które sprawiają, że warto tu przyjechać o każdej porze roku. Nad miasteczkiem górują ruiny średniowiecznego zamku, z którego rozpościera się widok na dolinę Skawinki i pasmo Beskidów. Co jeszcze ciekawego oferuje miejscowość? Poniżej prezentujemy kilka ciekawych miejsc w Lanckoronie:

Rynek w Lanckoronie

Muzeum Regionalne

Drewniane wille

Zaułek Animacji na ulicy Targowej

Kościół Narodzin św. Jana Chrzciciela.