Nagrody Grand Prix – wyjątkowe projekty wyróżnione przez Marszałka Województwa Małopolskiego

Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera

Na mapie Suchej Beskidzkiej pojawił się obiekt, który odmienia oblicze miasta i nadaje mu nową dynamikę. Mowa o Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera – przedsięwzięciu zrealizowanym przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Jeszcze niedawno plac u zbiegu ulic Mickiewicza i Handlowej nie wyróżniał się niczym szczególnym. Dziś stoi tu nowoczesny, architektonicznie dopracowany budynek, którego budowa – mimo trudności związanych z pandemią – zajęła zaledwie 19 miesięcy. To dowód na to, że dobrze zaplanowane projekty, odpowiedzialne zarządzanie i europejskie wsparcie mogą realnie przyspieszyć rozwój lokalnej infrastruktury kulturalnej.

i Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Serce obiektu stanowi wielofunkcyjna sala widowiskowa na 300 osób, wyposażona w wysokiej klasy nagłośnienie i zaawansowany system oświetleniowy. Widzowie zyskali dostęp do kultury w jakości, jaką oferują najlepsze centra sztuki.

Nowa siedziba Biblioteki Suskiej, ulokowana w budynku, dodatkowo wzmacnia rolę Centrum jako miejsca spotkań, edukacji i rozwoju. Przestronne, przemyślane wnętrza sprzyjają pracy indywidualnej i rodzinnej, a nowoczesne rozwiązania pozwalają bibliotece działać na miarę XXI wieku.

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie

Miechowski park miejski od lat stanowił ważne miejsce spotkań, spacerów i odpoczynku dla mieszkańców. W 2021 roku dzięki wsparciu z Unii Europejskiej przeszedł spektakularną metamorfozę i stał się nowoczesną, przyjazną i w pełni funkcjonalną przestrzenią rekreacyjną, która na nowo tętni życiem.

Rewitalizacja parku została poprzedzona szerokimi konsultacjami z mieszkańcami. Badania ankietowe i warsztaty planistyczne pozwoliły wsłuchać się w głos lokalnej społeczności i stworzyć miejsce odpowiadające jej prawdziwym potrzebom. Dzięki temu projekt stał się wspólnym dziełem miechowian.

i Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Park o powierzchni 7 hektarów zyskał także bogatą infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Środki europejskie pozwoliły na budowę nowych kortów tenisowych, boiska treningowego, trasy dla rowerzystów i rolkarzy, nowoczesnej siłowni zewnętrznej oraz dwóch placów zabaw. To przestrzeń, która łączy pokolenia. Seniorzy, młodzi rodzice z wózkami, dzieci, młodzież i osoby aktywne fizycznie – wszyscy mogą tu znaleźć coś dla siebie.

Placówka Wsparcia Dziennego „DOLANY”

W Kalwarii Zebrzydowskiej od 2021 roku funkcjonuje wyjątkowy punkt, zmieniający codzienność młodych mieszkańców gminy. Placówka Wsparcia Dziennego „DOLANY” (obecnie: „Dolandia”), utworzona dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, to nowoczesne i przyjazne miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą liczyć na opiekę, rozwój i wsparcie emocjonalne.

W „Dolandii” młodzi ludzie otrzymują pomoc w nauce, mogą wziąć udział w inspirujących zajęciach tematycznych, odkrywać swoje pasje i talenty, a przy tym spędzać czas w atmosferze akceptacji i życzliwości.

Placówka proponuje szeroką gamę aktywności: od kół artystycznych i muzycznych, przez zajęcia sportowe i taneczne, aż po warsztaty kulinarne, językowe i edukacyjne. Zajęcia rozwijające kreatywność, jak robotyka czy sensoplastyka, pomagają dzieciom poznawać świat poprzez doświadczenie i zabawę.

Dofinansowanie ze środków europejskich pokryło aż 93% kosztów koszty realizacji tego przedsięwzięcia. Wszystko, by „Dolandia” stała się ważnym punktem na mapie lokalnych usług społecznych.

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”

W Tarnowie na terenie dawnego internatu w malowniczym Parku Sanguszków, powstało wyjątkowe miejsce - Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”. Inwestycja o wartości blisko 25 mln zł, zrealizowana przy znaczącym wsparciu funduszy unijnych, stała się symbolem nowoczesnego podejścia do rehabilitacji, integracji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

„Słoneczne Wzgórze” to kompleks, który łączy przede wszystkim funkcje społeczne, terapeutyczne i usługowe. W jego skład wchodzi trzygwiazdkowy hotel, restauracja oraz centrum konferencyjne – wszystkie przestrzenie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu.

Zakład Aktywności Zawodowej, prowadzący obiekt, zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami – stanowią one aż 70 procent całej obsługi. Dzięki temu „Słoneczne Wzgórze” jest stabilnym miejscem pracy dla osób społecznie wykluczonych.

Integralną część kompleksu stanowi także ośrodek wytchnieniowy „Bezpieczna Przystań” - miejsce, które odciąża rodziny i opiekunów osób wymagających całodobowej opieki poprzez przejęcie przez profesjonalistów obowiązków na określony czas.

Przebudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego

Historia obserwacji nieba w Niepołomicach sięga 1964 roku, kiedy to z inicjatywy miejscowego fotografa, Zdzisława Słowika, powstała Zamiejska Stacja Obserwacyjna Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. To właśnie ona dała początek dzisiejszemu Młodzieżowemu Obserwatorium Astronomicznemu – placówce, która dziś inspiruje kolejne pokolenia młodych pasjonatów kosmosu.

W 2021 roku obserwatorium zyskało nowoczesną siedzibę, powstałą w tej samej lokalizacji przy ul. Kopernika, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. Inwestycja zastąpiła stare budynki, zachowując jedynie odnowione planetarium, które stało się wizytówką placówki.

i Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Nowoczesny, parterowy kompleks z dwoma dodatkowymi kondygnacjami kopuł został zaprojektowany z uwzględnieniem ukształtowania terenu, a część dachu pokrywa zielona roślinność.

Dzięki nowej siedzibie obserwatorium może prowadzić całonocne obserwacje nieba i zajęcia edukacyjne w profesjonalnych warunkach, stając się miejscem, które rozwija pasję do nauki.

Środki unijne odgrywają w tym procesie niebagatelną rolę, dofinansowując w kwocie prawie 5 mln. złotych całość przedsięwzięcia i wspierając rozwój młodych talentów w Małopolsce.

Fundusze, które zmieniają Małopolskę

Pierwsza edycja konkursu udowodniła, że Fundusze Europejskie to inwestycje w ludzi.

Każdy z wyróżnionych projektów zmienia codzienne życie mieszkańców: ułatwia dostęp do kultury i opieki zdrowotnej, rozwija rekreację, wzmacnia lokalną tożsamość, wspiera edukację i integrację społeczną.

To właśnie dzięki takim inicjatywom Małopolska staje się regionem nowoczesnym, przyjaznym i pełnym możliwości – tworzonym wspólnie przez mieszkańców i samorządy.

