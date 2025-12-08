Przestrzeń dla zdrowia w Ciężkowicach

Park Zdrojowy im. Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza to kolejna wyjątkowa atrakcja na mapie Źródlanego Szlaku i zupełnie nowy powód, aby do Ciężkowic wracać regularnie o każdej porze roku. Miejsce to jest stworzone z myślą o relaksie, zdrowiu i aktywnym wypoczynku. Jego powstanie było możliwe dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, które od lat pomagają rozwijać turystyczny potencjał regionu.

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu na najlepszy projekt zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich. Podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej uhonorowani zostali zwycięzcy, których inicjatywy nie tylko modernizują przestrzeń publiczną, ale przede wszystkim zmieniają życie: od kultury i rekreacji przez zdrowie po tworzenie miejsc integracji społecznej. Oto pierwsza część laureatów.

Fundusze Europejskie to nie tylko liczby i dokumenty. To przede wszystkim ludzie, ich pasja i odwaga w realizowaniu pomysłów, które zmieniają Małopolskę. Każdy z nagrodzonych projektów jest dowodem na to, że wspólnie potrafimy tworzyć region nowoczesny, bezpieczny i przyjazny mieszkańcom – powiedział Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Poznajcie naszych laureatów i inwestycje najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursu, które stały się inspiracją dla całej Małopolski. Oto pierwsza część.

Przestrzeń dla zdrowia w Ciężkowicach 

Nowy Park Zdrojowy pełni dziś funkcję prawdziwych łazienek mineralnych, oferując przestrzeń do regeneracji i wytchnienia po pełnej wrażeń wędrówce po zielonym Pogórzu. Jedną z największych atrakcji jest strefa inspirowana metodą Kneippa – ścieżki i niecki wypełnione orzeźwiającą wodą zapewniają odprężenie, pobudzają krążenie i poprawiają samopoczucie. To naturalna hydroterapia dostępna dla każdego, a korzystanie z większości atrakcji jest zupełnie bezpłatne.

Park to idealne miejsce zarówno na chwilę samotnego relaksu, jak i rodzinny czas na świeżym powietrzu. Jego położenie sprawia, że staje się świetnym punktem wypadowym do dalszego zwiedzania – znajduje się zaledwie kilka kroków od Skamieniałego Miasta, Wąwozu Czarownic i ciężkowickiego rynku, a także niedaleko Muzeum Przyrodniczego. Turyści mogą więc z łatwością zaplanować kilkugodzinną, pełną atrakcji wycieczkę pieszą, łącząc pobyt w ogrodach zdrojowych z odkrywaniem najpiękniejszych zakątków okolicy.

Dzięki środkom unijnym Ciężkowice zyskały nowoczesną przestrzeń rekreacyjną, idealną do odpoczynku i dbania o dobrostan, co jest szczególnie ważne we współczesnych, stresogennych realiach. 

Fundusze, które zmieniają Małopolskę

Pierwsza edycja konkursu udowodniła, że Fundusze Europejskie to inwestycje w ludzi.

Każdy z wyróżnionych projektów zmienia codzienne życie mieszkańców: ułatwia dostęp do kultury i opieki zdrowotnej, rozwija rekreację, wzmacnia lokalną tożsamość, wspiera edukację i integrację społeczną.

To właśnie dzięki takim inicjatywom Małopolska staje się regionem nowoczesnym, przyjaznym i pełnym możliwości – tworzonym wspólnie przez mieszkańców i samorządy.

