Zakończyła się pierwsza edycja konkursu na najlepszy projekt zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich. Podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej uhonorowani zostali zwycięzcy, których inicjatywy nie tylko modernizują przestrzeń publiczną, ale przede wszystkim zmieniają życie: od kultury i rekreacji przez zdrowie po tworzenie miejsc integracji społecznej. Oto pierwsza część laureatów.

– Fundusze Europejskie to nie tylko liczby i dokumenty. To przede wszystkim ludzie, ich pasja i odwaga w realizowaniu pomysłów, które zmieniają Małopolskę. Każdy z nagrodzonych projektów jest dowodem na to, że wspólnie potrafimy tworzyć region nowoczesny, bezpieczny i przyjazny mieszkańcom – powiedział Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Poznajcie naszych laureatów i inwestycje najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursu, które stały się inspiracją dla całej Małopolski. Oto pierwsza część.

Przestrzeń dla zdrowia w Ciężkowicach

Nowy Park Zdrojowy pełni dziś funkcję prawdziwych łazienek mineralnych, oferując przestrzeń do regeneracji i wytchnienia po pełnej wrażeń wędrówce po zielonym Pogórzu. Jedną z największych atrakcji jest strefa inspirowana metodą Kneippa – ścieżki i niecki wypełnione orzeźwiającą wodą zapewniają odprężenie, pobudzają krążenie i poprawiają samopoczucie. To naturalna hydroterapia dostępna dla każdego, a korzystanie z większości atrakcji jest zupełnie bezpłatne.

Park to idealne miejsce zarówno na chwilę samotnego relaksu, jak i rodzinny czas na świeżym powietrzu. Jego położenie sprawia, że staje się świetnym punktem wypadowym do dalszego zwiedzania – znajduje się zaledwie kilka kroków od Skamieniałego Miasta, Wąwozu Czarownic i ciężkowickiego rynku, a także niedaleko Muzeum Przyrodniczego. Turyści mogą więc z łatwością zaplanować kilkugodzinną, pełną atrakcji wycieczkę pieszą, łącząc pobyt w ogrodach zdrojowych z odkrywaniem najpiękniejszych zakątków okolicy.

Dzięki środkom unijnym Ciężkowice zyskały nowoczesną przestrzeń rekreacyjną, idealną do odpoczynku i dbania o dobrostan, co jest szczególnie ważne we współczesnych, stresogennych realiach.

Fundusze, które zmieniają Małopolskę

Pierwsza edycja konkursu udowodniła, że Fundusze Europejskie to inwestycje w ludzi.

Każdy z wyróżnionych projektów zmienia codzienne życie mieszkańców: ułatwia dostęp do kultury i opieki zdrowotnej, rozwija rekreację, wzmacnia lokalną tożsamość, wspiera edukację i integrację społeczną.

To właśnie dzięki takim inicjatywom Małopolska staje się regionem nowoczesnym, przyjaznym i pełnym możliwości – tworzonym wspólnie przez mieszkańców i samorządy.

