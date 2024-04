Pracował przy produkcji "Kleru". Znany filmowiec poszukiwany listem gończym

Małopolskie. List gończy za znanym filmowcem. Policja poszukuje go za śmiertelne potrącenie pieszego

38-letni Maciej Mroziewski z Trzebini (woj. małopolskie) poszukiwany jest przez policję listem gończym. Kilka lat temu został on skazany za śmiertelne potrącenie pieszego, przekazała "Faktowi" st. asp. Iwona Szelichiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

"38 - letni Maciej Mroziewski, poszukiwany jest przez Komisariat Policji w Trzebini na podstawie „listu gończego”, wydanego przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie. Mężczyzna ma odbyć karę 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 177 §2 kk w zw. z art. 178 §1 kk." - czytamy w komunikacie.

Rabka–Zdrój: Halina poszła z mężem na spacer i zginęła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Maciej Mroziewski jest znanym w środowisku filmowym operatorem. Współpracował ze stacjami TVN i TVP, a także pracował przy wielu produkcjach, m.in. filmie "Kler".

Poszukiwany ostatnio zamieszkiwał przy ul. Spacery 15, w miejscowości Młoszowa. Mierzy 181-185 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Włosy krótkie, ciemny blond, zakola. Nos prosty, oczy błękitne, średnie czoło. Brak znaków szczególnych.

"Policja ostrzega, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Policja zapewnia o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej. Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny, prosimy kierować do Komisariatu Policji w Trzebini pod nr tel. 47 83 24 300 lub 112." - apeluje KPP w Chrzanowie.