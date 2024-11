Seria wypadków i kolizji! Koszmarne warunki pogodowe. Przestroga dla kierowców

Co z metrem?

Białka Tatrzańska. Seria wypadków

W niedzielę 10 listopada doszło do serii wypadku na drodze krajowej nr 49 w Białce Tatrzańskiej. Już przed godziną 7 doszło do zderzenia trzech samochodów. Jedna osoba została ranna i zdecydowano o przetransportowaniu jej do szpitala. Na tym jednak nie koniec.

"Podczas prowadzonych działań ratowniczych, doszło do kolejnych dwóch zdarzeń drogowych na tym samym odcinku drogi, w których łącznie zostało uszkodzonych 11 pojazdów" - relacjonuje zakopiańska straż pożarna. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

IMGW ostrzega

W większości województwa małopolskiego obowiązuje ostrzeżenie 1. stopnia przed gęstą mgłą. Kierowcy powinni zachować zwiększoną ostrożność.

"Prognozuje się gęste mgły, lokalnie marznące, w zasięgu których widzialność wyniesie miejscami poniżej 100 m. Przy ujemnej temperaturze ślisko" - IMGW.