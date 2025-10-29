Smutny i pełen lęku pogrzeb ofiar szaleńca z Barcic. Małgorzata, Andrzej i Krzysztof spoczęli w jednym grobie

Kościół parafialny w Barcicach (woj. małopolskie) wypełnił tłum wiernych. Bliscy, sąsiedzi, znajomi żegnali ofiary Piotra R. (25 l.), który zgładził swoją mamę, wujka i kuzyna. Z niedowierzaniem patrzyli na trzy urny z ich prochami. Pełne lęku milczenie wypełniło świątynię, jak gęsta mgła opadająca z nieba.

Koszmarna zbrodnia w Barcicach

Jeszcze niedawno żałobnicy spotykali ich na ulicy, rozmawiali z Małgorzatą R. (†52 l.), jej bratem Andrzejem (†66 l.) i siostrzeńcem Krzysztofem (+42 l.). Dwa tygodnie temu, 15 października, siostra 52-latki – Bożena – rankiem znalazła w rodzinnym domu ciała zamordowanych. Zginęli nocą. Wszyscy mieli śmiertelne rany głowy zadane siekierą. Sama przeżyła tylko dlatego, że nocowała u sąsiadki, którą się opiekowała.

Przed drewnianym, jednorodzinnym domem szybko pojawiły się radiowozy. Zaczęły się poszukiwania zabójcy. Podejrzenia padły na Piotra R., który od dawna był utrapieniem rodziny i całej wsi. Policjanci znaleźli go w pobliskim lesie na terenie opuszczonych zabudowań i bunkrów.

Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało

– On leczył się psychiatrycznie od dawna, był agresywny. Często przyjeżdżała po niego policja, widać było karetki pogotowia. Zabierali go, na jakiś czas znikał, ale wracał i wszystko zaczynało się od początku – opisywała wtedy „Super Expressowi” pani Julia, sąsiadka ofiar.

Mieszkańcy Barcic ciągle są w szoku.

- To mała, spokojna miejscowość, wszyscy się znają. Człowiek myśli, że takie rzeczy dzieją się w Warszawie, Krakowie, dużych miastach, a nie u nas – mówią.

Piotr R. usłyszał zarzut potrójnego zabójstwa i został tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące. Został poddany obserwacji psychiatrycznej.

Mieszkali razem, spoczęli w jednym grobie

W środę, 29 października kondukt żałobny odprowadził urny z prochami jego ofiar na miejscowy cmentarz. Małgorzata, Andrzej i Krzysztof mieszkali razem i spoczęli w jednym grobie.

