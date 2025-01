Metro w Krakowie to temat, który od lat budzi zainteresowanie mieszkańców i władz miasta. Idea budowy metra w Krakowie sięga lat 70. XX wieku, kiedy to pojawiły się pierwsze analizy dotyczące możliwości stworzenia podziemnej kolei miejskiej. W tamtym czasie projekt uznano za zbyt kosztowny i trudny do realizacji. W latach 90. temat powrócił, jednak również wówczas nie udało się podjąć konkretnych działań w kierunku realizacji inwestycji. Pomysł budowy podziemnej kolei miejskiej w Krakowie powraca regularnie w debatach publicznych, choć dotychczas nie doczekał się realizacji. Obecne władze miasta podjęły jednak rękawicę i zamierzają doprowadzić do budowy metra. Jego powstanie ma nadzorować prof. Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Miszalskigo.

Pierwsza linia metra w Krakowie ma być zlokalizowana na obszarze dzielnic: V – Krowodrza, I – Stare Miasto, II – Grzegórzki i III – Prądnik Czerwony. Licząca niewiele ponad 6 kilometrów trasa obejmuje 6 przystanków oraz 9 obiektów technologicznych, takich jak wentylatornie i wyjścia ewakuacyjne. Szczegóły znajdziecie na mapach w galerii, która znajduje się poniżej. Budowa pierwszej linii metra w Krakowie ma kosztować ponad 13 mld zł.

Lista przystanków pierwszej linii metra w Krakowie:

Stadion Miejski

AGH

Stare Miasto

Dworzec Główny

Rondo Mogilskie

Olsza

