i Autor: Shutterstock (2) 47-letni mieszkaniec gminy Nidzica to ofiara zabójstwa, do którego doszło w nocy z wtorku na środę, 25 grudnia, zdj. ilustracyjne

Dwie inne osoby zatrzymane

Ciało 47-latka w zbiorniku retencyjnym! Do zbrodni przyznał się 18-latek. Zabójstwo pod Nidzicą

47-letni mieszkaniec gminy Nidzica to ofiara zabójstwa, do którego doszło w nocy z wtorku na środę, 25 grudnia. Ciało mężczyzny znaleziono w zbiorniku retencyjnym między Kanigowem a Pawlikami. Policjanci otrzymali informację, że na drodze serwisowej doszło do pobicia. W drodze czyności zatrzymali trzy osoby, w tym 18-latka - chłopak przyznał się do zabójstwa.