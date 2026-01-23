Tajemniczy obiekt spadł na Mazurach. ABW i prokuratura badają sprawę

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2026-01-23 15:27

W piątek (23 stycznia) w gminie Wieliczki koło Olecka (woj. warmińsko-mazurskie) znaleziono szczątki najprawdopodobniej balonu meteorologicznego z GPS. Jak poinformowała lokalna policja, o sprawie powiadomiono ABW i prokuraturę rejonową w Olecku.

Funkcjonariusze ABW

i

Autor: CEZARY PECOLD/SE/EAST NEWS
Super Express Google News
  • W gminie Wieliczki odnaleziono szczątki balonu meteorologicznego z GPS, co wzbudziło zainteresowanie służb.
  • Policja i ABW prowadzą śledztwo, aby ustalić pochodzenie i przeznaczenie tajemniczego znaleziska.
  • Czy to kolejny rosyjski balon, czy coś zupełnie innego? Poznaj szczegóły tej intrygującej sprawy.

Jak powiedziała w rozmowie z PAP podkom. Dominika Olszewska z Komendy Powiatowej Policji w Olecku, w piątek (23 stycznia) około godz. 8 w miejscowości Sobole w gminie Wieliczki zostały znalezione szczątki przedmiotu przypominającego najprawdopodobniej balon meteorologiczny. 50 metrów dalej znaleziono urządzenie GPS, na którym znajdowały się napisy w języku angielskim, prawdopodobnie numer seryjny.

Olszewska dodała, że znalezisko było na polu, a powiadomili o nim pracownicy zakładu energetycznego.

Nie stwierdzono, żeby przedmiot stwarzał zagrożenie. O sprawie powiadomiono ABW i prokuraturę rejonową w Olecku. Będą prowadzone czynności pod nadzorem prokuratora, które mają ustalić jakie było przeznaczenie, pochodzenie oraz w jakich okolicznościach szczątki balonu znalazły się w tym miejscu.

- powiedziała policjantka.

Na Warmii i Mazurach odnajdywano w ostatnich latach szczątki balonów meteo służących do mierzenia ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza. Były na nich napisy wykonane cyrylicą. Balony odnajdywano m.in. pod Ełkiem, Szczytnem i Ostródą.

Ostatni taki przypadek odnotowano 14 stycznia na prywatnej posesji w Pieczarkach w gminie Pozezdrze. Według służb wojewody, do balonu doczepione było sznurkiem pudełko, z którego wystawały kable. Na pudełku było kilka znaków cyrylicy.

Województwo warmińsko-mazurskie graniczy z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej. Pod Królewcem znajduje się rosyjska stacja meteorologiczna. Od miejsca wypuszczenia do miejsca upadku na ziemię balon może przy silnym wietrze przebyć ponad 200 km.

CZYTAJ TEŻ: Cyberatak na ciepłownię w Rucianem-Nidzie. Prokuratura wszczęła śledztwo

Sonda
Obawiasz się ataku Rosji na Polskę?

Polecany artykuł:

Oszustwo na policjanta! Milion złotych strat! Sprawdź, jak działali, by nie dać…
WOJNA BĘDZIE. OBY ZIMNA, NIE GORĄCA - MÓWI PROF. PIOTR GROCHMALSKI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA OLECKO
PROKURATURA
BALON METEOROLOGICZNY
ABW