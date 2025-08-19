Wypadek na DK51 pod Olsztynem miał tragiczne konsekwencje dla czteroosobowej rodziny.

W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką, 53-letni kierowca i jego 17-letni syn zmarli w szpitalu.

Jaki jest stan zdrowia pozostałych członków rodziny i co było przyczyną wypadku?

W poniedziałek (18 sierpnia) po południu na drodze krajowej nr 51 w okolicy miejscowości Ługwałd pod Olsztynem doszło do zderzenia osobówki z samochodem ciężarowym. Do szpitala trafiła czteroosobowa rodzina. Niestety, we wtorek (19 sierpnia) rano Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przekazała tragiczne wieści. W szpitalu zmarły dwie osoby: 53-letni kierowca osobowego auta oraz jego 17-letni syn. Pod opieką lekarzy nadal pozostają 41-letnia żona i 13-letnia córka kierowcy.

KMP w Olsztynie pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Po wypadku mundurowi wyznaczyli dwa objazdy, a utrudnienia na miejscu zdarzenia trwały przez kilka godzin. O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy Komendę Miejską Policji w Olsztynie.

- W poniedziałek (18 sierpnia) przed godz. 17 służby zostały wezwane do zdarzenia drogowego, do którego doszło na DK51 w okolicy miejscowości Ługwałd. Z tego, co ustalili policjanci wynika, że 53-letni kierowca renault, z nieustalonych dotąd przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Kierowca zestawu ciężarowego próbował jeszcze uniknąć zderzenia i wypadł z jezdni. Był trzeźwy, nie odniósł obrażeń - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" podkom. Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji. 53-letni kierowca renault i jego 17-letni syn zmarli w szpitalu kilka godzin po zdarzeniu.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

