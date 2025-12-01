Zamiast do szpitala, trafiła do domu. Dramat malutkiej Antoniny po wypadku. Mamy odpowiedź placówki

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Sebastian Chrostowski
Konsultacja: Sebastian Chrostowski
2025-12-01 12:34

Malutka Antonina i jej mama uczestniczyły w wypadku, do którego doszło w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie). Kobieta i kierowca busa, który zderzył się z toyotą, kierowaną przez 28-latkę, trafili do szpitala. Antonina wróciła do domu, z ogromnym bólem i pękniętą kością udową. Sprawą zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta. Postępowanie w sprawie wszczął też ostródzki szpital. O szczegółach mówić jednak nie chce.

Super Express Google News
  • W Ostródzie doszło do wypadku, w którym ucierpiały matka z córką, jednak mała Antonina nie otrzymała natychmiastowej pomocy medycznej.
  • Dziewczynka wróciła do domu z pękniętą kością udową, a jej stan pogorszył się, co doprowadziło do hospitalizacji w Olsztynie.
  • Sprawą zajmują się Rzecznik Praw Pacjenta oraz ostródzki szpital, prowadząc postępowania wyjaśniające w sprawie zaniedbań.
  • Dowiedz się, dlaczego dziecko nie zostało od razu zbadane i jakie konsekwencje poniosą odpowiedzialni.

W Ostródzie, przy ul. Grunwaldzkiej, 18 listopada doszło do wypadku. Biały bus prowadzony przez 21-latka zjechał na przeciwległy pas i staranował toyotę, którą kierowała 28-letnia kobieta, jadąca do domu z córką. Jak tłumaczył się kierowca – zasnął za kierownicą.

Na miejscu pojawiła się policja, straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego. W pierwszych minutach pomocy udzielała lekarka, która przypadkiem przejeżdżała obok miejsca wypadku. Gdy przyjechały dwie karetki, ranna mama i kierowca busa zostali zabrani do szpitala na badania. Dziecka jednak z nimi nie było.

- Byłam w karetce, ale nikt mi nie powiedział, co z córką! Byłam przekonana, że też została przewieziona do szpitala – mówiła w rozmowie z „Super Expressem” Aleksandra Pijanowska (28 l.), mama Antoniny.

Kiedy na miejsce przyjechała babcia, dziewczynka trafiła pod jej opiekę. Na tym, jak wynika z relacji rodziny, pomoc się skończyła. W dokumentach zabezpieczonych później przez śledczych nie ma nawet karty medycznej dziecka. Dobrze wyposażony szpital znajdował się ulicę dalej. Dlaczego dziecko nie zostało zabrane i zbadane?

Sytuacja wyszła na jaw dopiero kilka godzin po wypadku, gdy babcia i rodzina zauważyli, że nóżka dziewczynki sinieje i coraz bardziej puchnie, a dziecko nie przestaje płakać. Rodzina ponownie wezwała pogotowie. Przyjechali ci sami ratownicy, którzy wcześniej uczestniczyli w akcji. Dopiero wtedy zabrano Antoninę do specjalistycznego szpitala w Olsztynie.

Diagnoza? Pęknięcie kości udowej – uraz wymagający natychmiastowego leczenia. Dziewczynka mogła stracić nogę. Do tego groziło ryzyko zakrzepicy. Mała Antonina trafiła na wyciąg ortopedyczny i rozpoczęła długą walkę o zdrowie. - W każdej chwili mogło dojść do groźnego powikłania jak np. zatoru! Nie chcę nawet myśleć, jak mogłoby się to skończyć – mówił wstrząśnięty ojciec Antoniny, Dawid Pijanowski (28 l.).

Rodzina nie ukrywa rozpaczy: - Nie chcemy wiele. Wystarczy, by ktoś przeprosił i poniósł konsekwencje – podkreślali rodzice. Mała Antonina ma przed sobą tygodnie bólu, leczenia i rehabilitacji.

Polecany artykuł:

Justyna marzyła o domu na Mazurach. Koszmarny wypadek wszystko przekreślił. Tak…

O sytuację z Ostródy zapytaliśmy władze miejscowego szpitala. Odpowiedzi otrzymaliśmy po prawie dwóch tygodniach. Wiemy, że na wniosek prezesa placówki wszczęto postępowanie w sprawie. Zapytaliśmy też m.in. o to, dlaczego poszkodowanej Antoniny nie zabrano do szpitala prostu z miejsca wypadku. Nie ma konkretnej odpowiedzi. Szpital nie odpowiada też m.in. o to, czy rozważano użycie transportu śmigłowcem LPR. O zdarzeniu z udziałem małej Antoniny nie powiadomiono NFZ, a także prokuratury i lokalnych władz. Na wiele pytań szpital ogranicza się do odpowiedzi, że trwa wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

Sprawą zajmuje się też Rzecznik Praw Pacjenta. - Rzecznik Praw Pacjenta z własnej inicjatywy wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Wystąpiliśmy o stanowisko podmiotu leczniczego i oczekujemy na wyjaśnienia. Po ich otrzymaniu przeanalizujemy sprawę pod kątem naruszenia praw pacjenta i wydamy rozstrzygnięcie – zapowiedziało biuro prasowe.

CZYTAJ TEŻ: Dramat pacjentów, szpital blokuje przyjęcia! 116 procent normy i nagle katastrofa!

Sonda
Czy czujesz się bezpiecznie w polskich szpitalach?

Polecany artykuł:

Wyszedł z więzienia i zabił gołymi rękami. Agnieszka zapłaciła życiem za wybacz…
Karolina Pajączkowska - Piotr Woyciechowski, ekspert ds. służb specjalnych
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSTRÓDA
SZPITAL
DZIECKO