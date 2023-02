Wyszła do koleżanki, do domu już nie wróciła. Trwają poszukiwania 16-letniej Oli

Szpital w Gostyninie. Pacjent zaatakował pielęgniarzy

Informacje o mrożącym krew w żyłach incydencie w szpitalu podały jako pierwsze lokalne portale. 27 lutego około godz. 4 na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie agresywny pacjent zaatakował nożem dwóch pielęgniarzy w wieku 51 i 52 lata.

Sprawę nożownika wyjaśnia policja

- Na miejscu ustalono, że 38-letni mieszkaniec Płocka zaatakował nożem dwóch pielęgniarzy. W wyniku tego ataku pielęgniarze ponieśli obrażenia ciała. Została im udzielona pomoc medyczna - przekazał w rozmowie z portalem gostynin24.pl mł. asp. Paweł Klimek z policji w Gostyninie.

Jak dodał, agresywny 38-latek zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy, raniąc go w okolice tułowia. Ranny trafił do szpitala, z kolei napastnik został obezwładniony jeszcze przed przybyciem policjantów i umieszczony w oddziałowej izolatce. To właśnie w trakcie obezwładniania agresora, drugi pielęgniarz został raniony nożem w okolice barku. Na szczęście rana nie zagrażała jego życiu i jak podaje "Gazeta Wyborcza", po wizycie w szpitalu, wrócił do domu.

Sprawę szokującego zajścia w szpitalu wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora Rejonowego w Gostyninie.