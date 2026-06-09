Poznański artysta stworzył mural dla Mai Chwalińskiej. Kryje się za nim ważne przesłanie!

Maja Chwalińska od lat należy do grona najbardziej utalentowanych polskich tenisistek. Po jej ostatnim sukcesie na kortach Rolanda Garrosa mieszkańcy Dąbrowy Górniczej postanowili uhonorować swoją sportsmenkę w wyjątkowy sposób. W mieście pojawił się mural przedstawiający zawodniczkę.

Autorem pracy jest znany poznański artysta streetartowy Kawu. Jak podkreśla, mural ma podwójne znaczenie. Z jednej strony jest wyrazem uznania dla osiągnięć tenisistki, z drugiej – głosem w sprawie zaniedbanych kortów, na których zaczęła się jej sportowa droga.

To właśnie tutaj swoje dzieciństwo spędzała Maja Chwalińska. Na tych kortach stawiała pierwsze tenisowe kroki, tutaj rodziła się pasja do sportu i marzenia o wielkich sukcesach. Dziś miejsce, które przez lata tętniło życiem, popada w ruinę. Korty zarastają, teren jest zaniedbywany, a w ich miejscu ma powstać kolejny blok w ramach inwestycji TBS – napisał Kawu w mediach społecznościowych.

Artysta przyznaje, że podczas tworzenia muralu wielokrotnie rozmawiał z mieszkańcami, którzy prosili go o nagłośnienie problemu.

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Podczas malowania tego muralu dziesiątki mieszkańców podchodziły do mnie z jedną prośbą: nagłośnij tę sprawę. Jeszcze kilka lat temu dzieci grały tu w tenisa, spędzały czas na świeżym powietrzu i korzystały z przestrzeni stworzonej dla lokalnej społeczności – podkreślił.

Według autora mural ma przypominać, jak ważne są ogólnodostępne miejsca do uprawiania sportu.

Dziś mieszkańcy walczą o zachowanie tego miejsca. Ten mural powstał nie tylko po to, by upamiętnić historię Mai, ale również po to, by przypomnieć, jak ważne są ogólnodostępne miejsca sportu i rekreacji. Bo to właśnie na takich kortach rodzą się sportowe marzenia. To tutaj dzieci uczą się wygrywać, przegrywać, walczyć i wierzyć w siebie. Nigdy nie wiadomo, czy wśród nich nie ma kolejnej Mai Chwalińskiej – dodał.

Kawu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców street artu. Zasłynął m.in. muralami inspirowanymi naturą, zwierzętami oraz aktualnymi wydarzeniami społecznymi. Głośno było o jego pracy przedstawiającej małpkę Puncha ze Starego Zoo w Poznaniu, a także o muralu nawiązującym do wojny w Ukrainie, na którym przedstawił Władimira Putina jako Voldemorta z serii książek o Harrym Potterze.