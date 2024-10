Nowy rozkład jazdy PKP 2024/2025. Krótsze podróże i lepszy dostęp do pociągów

Gigantyczna katastrofa w Wapnie. Podjęto działania mimo ryzyka

Do niewyobrażalnej wręcz katastrofy w Wapnie, która zmieniła życie wielu ludzi, doszło dokładnie 5 sierpnia 1977 roku. Chcąc jednak poznać tajemnice tego zdarzenia, musimy cofnąć się do początków działania tamtejszej kopalni soli, bowiem to owy obiekt był przyczyną wypadku.

Kopalnia soli w Wapnie

W latach 1869-1873 odkryto, iż w Wapnie znajduje się wysad solny, lecz wokół niego były silnie nawodnione skały. Panowało więc przekonanie, iż wydobycie złóż może być niebezpieczne, lecz mimo to zdecydowano się na eksploatację w 1898 roku. W okresie międzywojennym wydobycie sięgało nawet 100 tys. ton rocznie, a po wojnie stanowiło ono ponad połowę wydobycia w całej Polsce.

Władze kopalni odniosły więc sukces i poniekąd zapomniały, że nadal istnieje ryzyko awarii. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w latach 1970-1971 kiedy to wykryto przecieki wody. Był to jednak dopiero początek, a najgorsze zdarzyło się sześć lat później. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Katastrofa górnicza w Wapnie. Mieszkańcy stracili cały dobytek

5 sierpnia 1977 roku doszło do katastrofy, której wówczas nikt się nie spodziewał. Woda zalała trzeci poziom w stropowej półce bezpieczeństwa, a to spowodowało, że grunt w okolicach kopalni nagle zaczął się zapadać. Wszystko próbowano ratować, lecz niestety działania nie przyniosły oczekiwanych skutków i 28 października 1977 roku zapadlisko pochłonęło centrum miejscowości, część stacji kolejowej i niektóre budynki mieszkalne. Mieszkańcy musieli więc zostać przesiedleni do pobliskich miast i wsi, a działania w kopalni zostały wstrzymane.

Dziś Wapno nadal jest wsią zagrożoną, lecz na ten moment na szczęście nic się nie dzieje. Jeśli jesteście ciekawi, jak miejscowość przedstawia się na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.