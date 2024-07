Gaz ulatnia się z rurociągu pod Jasłem. Droga krajowa nr 28 zamknięta

Ulatnianie się gazu z rurociągu w Warzycach pod Jasłem postawiło w poniedziałek, 1 lipca, na nogi wszystkie służby ratownicze - informuje PAP. Awarii nie udało się jeszcze usunąć (stan na godziny wieczorne), a z uwagi na to, że gazociąg przebiega ok. 6-7 metrów od drogi krajowej nr 28, została ona zamknięta w tym miejscu w obydwu kierunkach. Na miejscu pracują: policja, straż pożarna i pogotowie gazowe, ale na razie brak informacji o przyczynach rozszczelnienia gazociągu i przybliżonej godzinie naprawiania go, co zakończy jednocześnie utrudnienia na drodze krajowej nr 28.