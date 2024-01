Ferie zimowe 2024. Najlepsze atrakcje w Bieszczadach, Tatrach, Sudetach, Górach Świętokrzyskich i Beskidach. Gdzie pojechać na ferie 2024?

Pijany w sztok 17-latek ukradł samochód, wjechał do rowu i zaczął uciekać. Usłyszał zarzuty

CO SIĘ STAŁO?

Napad na 66-latka w Tarnobrzegu. Sprawca uciekając zgubił but. Podejrzany usłyszał zarzuty

Gdzie pojechać na ferie zimowe 2024? Najlepsze atrakcje w Bieszczadach, Tatrach, Sudetach, Pieninach, Górach Świętokrzyskich i Beskidach

Ferie zimowe w 2024 roku w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim zaczynają się już 15 stycznia, dlatego warto zaplanować zimowy wypoczynek z wyprzedzeniem. Dla tych osób, które chcą aktywnie spędzić przerwę od szkoły i pracy albo mają ochotę pomoczyć się w termach, dobrym pomysłem będzie wycieczka w góry. Jazda na nartach lub snowboardzie, lodowiska, kuligi czy piesze wycieczki to niepowtarzalna okazja do stworzenia wspomnień, które pozostaną na lata. Zobacz naszą galerię i sprawdź, które góry w Polsce najlepiej spełnią twoje oczekiwania.

Kiedy zaczynają się ferie zimowe 2024? Terminy ferii zimowych dla poszczególnych województw

5 stycznia - 28 stycznia 2024 roku: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia – 4 lutego 2024 roku: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia – 11 lutego 2024 roku: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12 lutego – 25 lutego 2024 roku: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych w górach

Wyjeżdżając na ferie zimowe w góry należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, szczególnie podróżując z dziećmi. Przestrzegając zaleceń można uniknąć podobnej sytuacji jak ta, którą niedawno w Bieszczadach przeżył ojciec i jego trzy córki. Ratownicy GOPR prowadzili wielogodzinną akcję ratowniczą.

Poruszaj się wyłącznie oznakowanymi trasami. Na bieżąco sprawdzaj zagrożenia lawinowe i pogodę. Dostosuj szlak do swoich umiejętności. Wyposaż siebie i towarzyszy podróży w odpowiedni sprzęt turystyczny i ubierz się odpowiednio do warunków atmosferycznych. Zawsze miej na uwadze, gdzie znajduje się najbliższe schronisko. Poruszaj się w dzień i dobrze zaplanuj trasę. Miej naładowany telefon i zapisz kontakty alarmowe, w tym do TOPR i GOPR.

Akcja GOPR w Beskidzie Żywieckim. Szukali 60-latki, która... siedziała w domu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.