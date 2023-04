i Autor: KPP Łańcut Kierowca opla miał 7 promili! Wjechał do rowu i poszedł spać

Szok na Podkarpaciu

W Rakszawie na Podkarpaciu 63-latek wsiadł za kierownicę opla po alkoholu. Powiedzieć, że był pijany, to jak nic nie powiedzieć - mężczyzna miał aż 7 promili alkoholu! Po tym jak wjechał do rowu, poszedł spać. Obudzili go policjanci.