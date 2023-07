Mama pięcioraczków przekazała wieści o Charlim. Maluch poważnie zachorował. "Walczymy"

Julia zginęła w wypadku razem z tatą. Spoczęli we wspólnej mogile. Napis na grobie wyciska łzy

O rodzinie państwa Clarke usłyszała cała Polska w lutym 2023. Wszystko za sprawą niezwykłych narodzin pięcioraczków. Maluszki otrzymały imiona: : Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy.

Dominika i Vincent Clarke na co dzień mieszkają we wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój na Podkarpaciu. Para wychowywała wcześniej siedmioro dzieci, zapragnęli ósmego dziecka. Rodzina powiększyła się jednak nie na żarty!

Niestety, kilka dni później przekazano niezwykle smutną informację - odszedł Henry James. Starsze rodzeństwo pożegnało zmarłego chłopczyka wypuszczając w niebo biało-niebieskie balony, a przed domem zapalili race na znak pamięci.

Mama pięcioraczków, pani Dominika nie miała lekko, tuż po porodzie musiała przejść operację kolana, które nie wytrzymało ciężkiej ciąży. Wylądowała na wózku inwalidzkim, żeby nie przeciążać zoperowanego stawu.

Z kolei Charli musiał przejść operację serca. Chłopczyk miał "dziurkę w sercu". Operacja się udała, jednak chłopiec wciąż pozostaje w krakowskim szpitalu. Jak się okazuje, malec przechodzi zapalenie płuc. Choroba chłopca trwa już kilka dni.

- Charlie wszystkich pozdrawia, wciąż pytacie o Charliego i każdy ma nadzieję, że wieści będą dobre... Charlie od niedzieli ma zapalenie płuc, już jest jakby lepiej, dlatego odważyłam się napisać te słowa, wcześniej bałam się, bo co napiszę, że jest lepiej, to jest gorzej... Walczymy dalej - czytamy we wpisie zamieszczonym w piątek (30 czerwca 2023).

