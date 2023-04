Mama pięcioraczków zdradziła nam wspaniałe wieści. Liczba osób w domu znacznie się zwiększy!

Dominika i Vincent Clarke na co dzień mieszkają we wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój. Marzyli o dużej rodzinie, dlatego chociaż wychowywali już siedmioro dzieci, zapragnęli ósmego dziecka. Rodzina znacznie się jednak powiększyła! 12 lutego w krakowskim szpitalu na świat przyszły pięcioraczki: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy.

Niestety, kilka dni później odszedł Henry James Clarke. Starsze rodzeństwo pożegnało zmarłego maluszka we wzruszający sposób. Wypuścili w niebo biało-niebieskie balony i przed domem zapalili race na znak pamięci.

Kolejny z chłopców musiał przejść operację serca. Charli miał "dziurkę w sercu". Na szczęście, operacja się udała, a chłopiec wrócił już do pozostałych sióstr w szpitalu.

To jednak nie koniec - po porodzie pani Dominika musiała przejść operację kolana. Wylądowała na wózku inwalidzkim, żeby nie przeciążać zoperowanego stawu.

Niebawem rodzina będzie w komplecie. Mama pięcioraczków przekazała wspaniałe wieści

Ostatnio mama pięcioraczków przekazała świetne informacje - mała Ela jest już w domu! To jednak nie koniec. W rozmowie z dziennikarką "Super Expressu" pani Dominika zdradziła, że prawdopodobnie dwie pozostałe dziewczynki w przyszłym tygodniu również pojawią się w domu! Charles przyjedzie do domu w najbliższych tygodniach.

Wzruszająca historia miłości rodziców pięcioraczków. Dominika i Vincent doczekali się 12 dzieci