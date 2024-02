Okrutnie maltretowali 3-miesięcznego synka. Przerażająca opinia biegłych

i Autor: PEXELS Okrutnie maltretowali 3-miesięcznego synka. "Matka z zaburzeniami, 26-letni ojciec ma dojrzałość na poziomie nastolatka"

DRAMAT

Okrutnie maltretowali 3-miesięcznego synka. "Matka z zaburzeniami, 26-letni ojciec ma dojrzałość na poziomie nastolatka"

plis | PAP 16:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To była istna gehenna. Sprawa, do której wracamy, swoje początku miała w czerwcu 2023 roku. Wówczas niespełna trzymiesięczny chłopczyk trafił do szpitala w Rzeszowie. Lekarze, widząc jego obrażenia, zawiadomili policję. Stwierdzono u maluszka obrażenia charakterystyczne dla zespołu dziecka maltretowanego.