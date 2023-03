Pola choruje na SMA. Wróciła do domu! Rodzice: Za nami i przed nami bardzo trudny czas

Burze i wichury do 70 km/h. Tutaj w nocy spadnie śnieg [Prognoza IMGW na 31.03.2023]

Zebranie zawrotnej kwoty 9,5 miliona na lek dla chorej na SMA dziewczynki było ogromnym szczęściem dla rodziców i wszystkich osób, które walczyły o każdą złotówkę dla malutkiej Poli. Historia małej wojowniczki poruszyła wiele serc! Niestety, niedługo później przyszedł straszny cios. W środę, 25 stycznia 2023, rodzice Poli Matuszek z Białobok zamieścili wpis w mediach społecznościowych, z którego wynikało, że Pola zadławiła się i trafiła do szpitala. Zaczęła się walka o życie dziewczynki.

Jak wynika z informacji, które przekazali rodzice Poli w czwartek (30 marca 2023), dziewczynka jest już w domu! Mama i tata Poli nie ukrywają jednak, że przed nimi wciąż trudny czas.

- Dziękujemy za każde wsparcie i modlitwę za Polę. Po ponad dwóch miesiącach wróciłyśmy do domu. Za nami i przed nami bardzo trudny czas... Wciąż ciężko znaleźć na to wszystko odpowiednie słowa. Polunia jest bardzo słaba ale jej stan ogólnie określany jest jako stabilny. Niestety, nadal utrzymują się problemy z przełykaniem, Pola nie potrafi wykonać ruchów, które wykonywała przed wypadkiem, ale wierzymy, że rehabilitacja przyniesie tak bardzo wyczekiwane efekty, a czas i powrót do domu będzie najlepszym lekarstwem - napisali rodzice dziewczynki.

