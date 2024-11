„Siemaszkowa” świętuje 80-lecie Sceny Dramatycznej! Premiera spektaklu „Gdzie jest mój mąż”

W sobotę 23 listopada na deskach „Siemaszkowej” zobaczymy prawdziwą arcykomedię! Będą śpiewy i tańce. Spektakl „Gdzie jest mój mąż?” stworzony został na podstawie francuskiej XIX-wiecznej farsy pt. „Słomkowy kapelusz” autorstwa mistrza gatunku – Eugeniusza Labiche’a w opracowaniu Juliana Tuwima.

- Ta pełna dowcipu i niespodziewanych zwrotów akcji komedia omyłek porywa widzów do świata francuskiej arystokracji, której sielankowe życie zakłóca nagłe zaginięcie słomkowego kapelusza. W wyniku tej utraty na włosku zawisł ślub młodego paryżanina Fadinarda z Heleną Nonancourt. Musi on więc jak najszybciej odnaleźć słomkowy kapelusz, co uruchamia prawdziwą lawinę przezabawnych perypetii! - podaje Teatr.