W serwisie Youtube na kanale Bieszczady-Travel pojawiło się nagranie, na którym widać, jak wilki przechodzą przez drogę krajową w Lesku. Kierowca, który jest autorem nagrania podjeżdża blisko zwierząt, a one nic sobie z tego nie robią. Na filmiku widzimy dwa wilki, ale autor zapewnia, że w sumie było ich pięć: "jeden przeszedł, reszta czekała".

Nagranie szeroko komentują internauci: "Coraz bliżej domów"; "Zero strachu, ciekawe ujęcie", "Zdecydowana większość zwierząt nie rozumie co to samochód i się go nie boi".

Co zrobić, gdy spotkasz wilka?

Co zrobić w przypadku, kiedy spotkamy wilka? Lasy Państwowe opublikowały informację o tym, co należy zrobić, kiedy wilk podejdzie zbyt blisko (na odległość poniżej 30 m) lub przygląda się zbyt długo. Należy wtedy unieść ręce i machać nimi w powietrzu, co sprawi, ze sylwetka będzie się wydawać większa. Warto pokrzykiwać głośno ostrym tonem (lub gwizdać) w stronę wilka. "To pozwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany" - przekazują Lasy Państwowe. Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, należy rzucać w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej grudami ziemi.

- Wycofaj się spokojnie, możesz przyspieszyć, dopiero gdy masz pewność, że zwierzę jest daleko i nie interesuje się tobą. Jeśli masz taką możliwość, zrób zwierzęciu zdjęcie i zawiadom o zdarzeniu RDOŚ właściwe nadleśnictwo lub Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” - radzą Lasy Państwowe.