Tragiczna śmierć

Wiktoria i Konrad pojechali za granicę po nowe życie. Groby narzeczonych wyciskają łzy

mzz | bo 5:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wiktoria M. (21 l.) i Konrad M. (20 l.) to para narzeczonych z powiatu przeworskiego, którzy zmarli tragicznie w Holandii na początku lutego 2022 roku. Śmierć pary była bardzo tajemnicza. Ich ciała znaleziono w polach. Niderlandzka policja nie chciała udzielać szczegółowych informacji, a jedynie to, że do śmierci młodych Polaków nie doszło w wyniku działania przestępczego. Na mogiłach są podane dwie różne daty zgonu, chociaż początkowo uważano, że zmarli razem.