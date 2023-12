Ich ciała leżały w pobliżu autostrady. Tajemnicza śmierć Adriana i Dawida

Śmierć Adriana i Dawida wstrząsnęła Śląskiem. Ciała młodych mężczyzn znaleziono z ranami postrzałowymi głowy w grudniu 2021 roku, w pobliżu autostrady A1 w Świętoszowicach w powiecie tarnogórskim.

Adrian i Dawid byli poszukiwani przez policję z Tarnowskich Gór i Gliwic jako osoby zaginione. Najpierw zniknął Dawid. Młody mężczyzna nie wrócił na noc, choć zapewniał matkę, że zobaczą się wieczorem. Według relacji kobiety, Dawid po pracy umówił się z o rok młodszym kolegą Adrianem. Policjanci ustalili, że Dawid nie chodził do pracy od 1 grudnia. Gdy dotarli do rodziny Adriana, okazało się, że nie ma go w domu od 9 grudnia. Jego bliscy byli przekonani, że wyjechał do Holandii do pracy. Dzień później śledczy odnaleźli samochód 21-latka. Znajdował się w pobliżu autostrady A1 w Świętoszowicach. W aucie znaleziono między innymi opakowanie po broni czarnoprochowej, kurtkę, czapkę. Nieco dalej w polu buraków odnaleziono ciała młodych mężczyzn. Obaj mieli rany postrzałowe głowy. To, co działo się wcześniej było zagadką. Teraz prokuratura nie ma już wątpliwości.

Jak informuje "Fakt", po dwóch latach śledztwa Prokuratura Okręgowa w Gliwicach zamknęła śledztwo, które było prowadzone pod kątem zabójstwa.

Jak tłumaczy prok. Smorczewska, nic nie wskazuje na to, że do śmierci mężczyzn przyczyniła się jakaś osoba trzecia. Świadczą o tym między innymi opinie biegłych z zakresu balistyki i psychologii, które zdaniem śledczych wskazują, że mężczyźni zaplanowali swoją śmierć. Według ustaleń, Adrian i Dawid zdecydowali, w jaki sposób targną się na swoje życie. Prokurator Smorczewska przekazała również, że mężczyźni ustalili w jaki sposób oddać strzał, by skutecznie się zabić. To powody dla których prokuratura zdecydowała o umorzeniu śledztwa.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia