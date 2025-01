i Autor: Shutterstock; Facebook; wikimedia.org/ Creative Commons Attribution-Share 4.0 International license Orgia w Dąbrowie Górniczej. O kościelnej seksaferze usłyszał cały świat. Co z ks. Tomaszem?

Decyzję wydał Watykan

Ks. Tomasz Z. karnie przeniesiony do stanu świeckiego. To u niego odbyła się orgia na plebanii

Decyzją Stolicy Apostolskiej, ks. Tomasz Z. został karnie przeniesiony do stanu świeckiego. To wynik zakończonego procesu kanonicznego, który trwał od października 2023 roku. Duchowny w mieszkaniu służbowym urządził orgię, a gdy impreza wymknęła się spod kontroli nie chciał wpuścić ratowników do mieszkania. Interweniować musiała policja.