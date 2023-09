Kuria diecezjalna w Sosnowcu zareagowała na oświadczenie ks. Tomasza Z. Duchowny zakwestionował w nim "wszelkie ustalenia prasy i mediów, w szczególności powtarzane wciąż i powielane na różne sposoby informacje dotyczące liczby księży mających przebywać w moim mieszkaniu i braniu udziału w opisywanych przez media wydarzeniach". Co więcej uznał, że medialne relacje na temat seks skandalu w Dąbrowie Górniczej to "ewidentne uderzenie w Kościół, a w tym w duchowieństwo i wiernych, by poniżyć jego pozycję, zadania i misję", a także wyraził zdziwienie, że jego kościelni przełożeni przeprosili za wywołane przez niego zgorszenie.

W reakcji na te słowa kuria diecezjalna poinformowała, że "tekst oświadczenia [wydanego przez ks. Tomasza Z. - dop. red.] zostanie włączony do materiału dowodowego komisji wyjaśniającej okoliczności zdarzenia w Dąbrowie Górniczej, jak również zostanie przekazany Prokuraturze". Władze kościelne nie wycofały się jednak z przeprosin i w dalszym ciągu "podtrzymują wolę wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych powstałego zgorszenia, zgodnie z przepisami prawa kościelnego". Kuria nie zamierza również ukrywać przed opinią publiczną ustaleń dotyczących bulwersującej sprawy. Pełna treść oświadczenia kurii sosnowieckiej znajduje się pod materiałem wideo.

W nawiązaniu do prywatnego oświadczenia ks. Tomasza Z. z 28 września 2023 r. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu informuje, że przyjmuje jego treść do wiadomości. Tekst oświadczenia zostanie włączony do materiału dowodowego komisji wyjaśniającej okoliczności zdarzenia w Dąbrowie Górniczej, jak również zostanie przekazany Prokuraturze. Diecezja Sosnowiecka niezmiennie podtrzymuje wolę całkowitego wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych powstałego zgorszenia, zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Jesteśmy świadomi wyrządzonej krzywdy wszystkim wiernym, których wiara w obliczu tych wydarzeń mogła zostać zraniona i zachwiana, a także słusznego oburzenia opinii publicznej. Istotna jest dla nas również krzywda osoby uczestniczącej w zdarzeniu w Dąbrowie Górniczej, która potrzebowała pomocy medycznej. To wszystko determinuje nas w dotarciu do prawdy i do podania jej do publicznej wiadomości.